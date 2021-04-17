大陸真人秀《乘風破浪的姐姐2》昨(16日)進行成團之夜，那英、容祖兒、楊丞琳、周筆暢等姐姐都使出渾身解數，來爭取組成全新女團出道。只是在競演過程中，插曲亦不少，擁有驚人歌唱實力的那英慘遭質疑假唱，大陸網友更不滿最終成團名單沒有張柏芝，大罵製作單位把張柏芝當成炒作節目人氣的工具人。

唱紅《白天不懂夜的黑》、《征服》、《夢一場》等經典情歌的大陸天后那英，昨晚在節目中獻唱新曲《回聲》，一開口充滿魅力的嗓音深入人心，只是就被觀看直播的觀眾眼尖質疑她假唱，指她嘴型與歌聲沒對上，麥克風都還沒舉到嘴邊，已有歌聲出來，連那英本人似乎都意識到穿幫了，趕緊轉身掩飾。

【成團之夜】姐姐2燒錄收官記憶！一路走來見證了姐姐們低谷與高光！《乘風破浪的姐姐2》第13期

不過那英人氣與歌唱實力不容質疑，依舊以第一名的成績成團出道，其餘成團姐姐依序為周筆暢、楊丞琳、容祖兒、王鷗、楊鈺瑩與吉克雋逸。

那英無懸念以C位成團。(取自微博)

然而堪稱本季節目話題人物的張柏芝，就因無緣成團被網友封為遺珠，更留言替她叫屈「一猜就會很多人來說實力不行，這本身就是粉絲觀眾投票的啊，之前公佈的資料，柏芝姐姐本來就在很靠前的位置。再說女團靠顏值出道的也不少吧」、「張柏芝真就是被找來幫節目組帶熱度的工具人唄，票數這麼高都沒成團也太假了吧」。

而張柏芝在比賽中的感言更是令粉絲聽了心酸又感動，她一開始就說自己很想哭，坦言自己在唱跳很棒，從出道以來就是一個演員，也不知道怎麼在舞台跟得上其他姐姐，但哪怕她不懂飛，她也會努力去跑，希望在節目結束後，她還是以前那個不放棄的張柏芝，一直往前走。

(中時新聞網)