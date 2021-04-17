台南首間7-11「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」 永康登場。（統一提供）

台南首間7-11「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」 永康登場。（統一提供）

7-ELEVEN人氣明星OPEN小將去年歡慶15周年打造「OPEN!家族主題店」，今年更邀請三麗鷗家族攜手推出聯名主題店，將於台南永康區7-ELEVEN新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，17日粉嫩登場！

結合OPEN!家族與三麗鷗家族的HELLO KITTY、布丁狗、雙星仙子Kiki ＆ Lala等經典角色，以粉嫩色系與甜點搭配的全新造型，打造浪漫甜美全新店型，各處都是超萌打卡拍照場景，還有多款限定商品販售，甚至還能客製化列印聯名T恤或提袋。

7-ELEVEN表示，OPEN! X三麗鷗聯名主題店耗時半年時間打造，以Sharing Friendship ＆Fun為設計主軸，門市空間設計採用金色、湖水綠、鵝黃、粉紅色系等，營造低調奢華又不失甜美風，相當吸睛。

此外，OPEN! X三麗鷗聯名主題店提供多元商品結構，包含CITY PRIMA精品咖啡、博客來、霜淇淋、菓子屋、時尚專區及嚴選素材鮮物專區等，還有夏季讓民眾最懷念的思樂冰，讓消費者視覺與味蕾可一次滿足。

OPEN! X三麗鷗聯名主題店17日全新開幕，17、18日OPEN!家族及三麗鷗家族也將在新康華門市舉辦見面會，活動2天到門市消費不限金額發票並打卡，還可獲贈免費冰棒。

(中時 )