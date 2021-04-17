歷時9天8夜的大甲媽遶境即將返抵大甲鎮瀾宮，前立委顏寬恒全程參與，連日來也在臉書分享一路上的歷程，17日他PO出一張休息時的照片，親民舉動讓網友大喊「也太可愛了」。

跟著大甲媽祖遶境，相當耗費體力，顏寬恒一路緊跟，累了就找地方休息。17日他在臉書表示，「如果打開家門發現寬恒坐在你們家的涼椅上嘴巴開開的，可以拍打，也可以拍照，但請勿餵食。」

發文還附上一張他坐在民眾家門前椅子上睡著的照片，顏寬恒說，「感謝各位，我坐一下就離開」。文章PO出後短短幾小時，就吸引超過1萬人按讚、近500則留言。

遶境過程中，顏寬恒偶爾會在民眾家門前的椅子上休息。（圖／摘自顏寬恒臉書）

網友看了照片後紛紛留言「辛苦了！」大讚顏寬恒親民、沒有架子，但每次看PO文也快被笑死，「還是小編太有趣了！？」有人則在嘉義新港捕捉到顏寬恒的身影，表示「這樣努力給你拍拍手」。另有人惦記著顏寬恒的減肥計畫，提到走完全程9天，應該可以少個2~3公斤。

此外，顏寬恒在遶境的過程中，也分享過彰化溪州必吃傳統點心「米香」、藝人宥勝一家人，吳鳳也將女兒背在肩上參加遶境。一路上，減肥中的顏寬恆也不忘更新體重，從出發前的88.4公斤，到10日88.2公斤、13日88公斤。

(中時新聞網)