中南部水情嚴峻，台中、苗栗與彰化祭出供五停二措施節約水資源，與北部、東部地區呈現兩極化，也意外引爆南北網友大戰。對此一名台大生PO文怒嗆宜蘭不缺水，都是中南部人犧牲換來的，慘遭網友砲轟打臉。

一名台大生在《Dcard》上PO文「宜蘭不缺水 根本不是因為降雨多」，他表示，宜蘭不缺水真正原因是工業用水很少，宜蘭也沒有水庫，完全仰賴伏流水跟地下水，如果宜蘭跟西部一樣工廠林立，照樣會缺水。

原PO的「中南部犧牲說」慘遭Dcard網友砲翻。(圖／Dcard)

原PO文末更嗆北部民眾：「看到一群自私人的嘴臉，自以為下雨多不缺水，殊不知都是中南部人犧牲土地建設工廠換來的」。

文章PO出後引發網友論戰，不少人紛紛回文打臉：「你知道工業用水佔比比民用水還低嗎？查資料很困難？」、「自私什麼自私？政府考量無法北水南送怪我們北部人什麼事？是我們不同意送水的嗎」、「電子業用水量大不否認，但他們的水會重複利用喔，台積電的水平均會重複使用7次，只有民生用水無法重複使用」、「這麼悲憤，只好先去洗車壓壓驚」、「讀到台大了，請多方思考再去評斷事情，你的言論就像自己過的不好，就希望其他人過的一樣糟」、「原PO應該是台中妹底下那位，吵不過雙北就來戰宜蘭人的買帳仔」、「管線就只鋪到竹科，關我們什麼事」、「讀到台大卻不知道我國以用途分類，用水量最高的為農業灌溉，不代表中南部缺水是工業的問題，也許有間接關係，但您的論點實在太牽強」、「我宜蘭人不偷不搶，是喝到你的水了還是？」、「過的這麼辛苦，歡迎搬來宜蘭體驗一年下雨200天的生活」。

但原PO也不甘示弱，在底下不斷反擊：「我說的是事實」、「我在教育你們，告訴你們宜蘭不缺水的原因，結果一堆人閱讀能力太差」。

(中時新聞網)