週五，由於藍籌股公司強勁的盈利以及可靠的數據預示了經濟的回升，美國股市再創歷史新高。道瓊斯工業平均指數在首次突破34,000個關卡後上漲了150點。標普500指數上漲0.3％，創下新高，那斯達克綜合指數收於平線附近。

美國最大的銀行摩根士丹利的財報強於預期的業績，強勁的交易和投資銀行業務的提振。該銀行股價上漲了0.3％。PNC Financial 上漲了2％以上，此前該行公佈了第一季度報告的盈虧預期。

華爾街準備結束另一個獲勝的星期。標普500指數本週已上漲1.3％，為連續第四周上漲。道瓊指數上漲了1％，那斯達克指數上漲了0.9％。

聯邦金融網投資組合管理負責人彼得·埃塞勒說：「道瓊指數突破34,000點，這表明投資者對未來成長前景的胃口正蔓延到更多以價值為導向的名稱上。」 「隨著疫苗的普及，對工業和更多以周期性為導向的領域的需求應會繼續，並且其收益可能會高於最初的預期。」

本周大量的經濟數據提振了投資者的情緒，這些數據表明消費者支出，情緒和就業市場的反彈。

密歇根大學週五表示，其初步消費者信心指數從3月份的84.9升至本月上半年的86.5的一年高位。

聯準會理事長沃勒（Christopher Waller）週五表示，美國經濟將開始飛騰，但仍然沒有理由開始收緊政策。

沃勒告訴CNBC：「我認為經濟正在提振，」、「還有很多事情要做，但是我認為每個人都對控制這種病毒越來越滿意，我們開始以經濟活動的形式看到它。」

週四公佈的數據顯示，三月份零售額增長了9.8％，這是由於額外的刺激措施推動了消費者支出的飆升，超過了道瓊（Dow Jones）預期的6.1％的成長。與此同時，勞工部報告稱，截至4月10日當週，首次有57.6萬份失業救濟申請，達到2020年3月以來的最低水平。

標準普爾500指數最近幾週的強勁表現使其年初至今的漲幅已超過11％。週期性行業是今年最大的贏家，由能源和金融行業領漲。

富國銀行（Wells Fargo）的計量經濟學家阿茲哈爾·伊克巴爾（Azhar Iqbal）在一份報告中表示：「除了具有歷史意義的財政刺激措施和不斷改善的公共衛生狀況之外，不斷興起的人們渴望的物質欲望也強化了我們對未來幾個月經濟活動進一步改善的期望。」

(中時新聞網)