江俊翰帶狗女兒愛美麗上鳳凰直播《大手牽小手》，讓粉絲暴動說愛美麗要「抱緊」處理。民視提供

俊翰帶愛美麗上鳳凰直播《大手牽小手》。後為主持人左起林星慧、陳彥嘉、吳鈺萱。民視提供

藝人江俊翰上民視鳳凰直播節目《大手牽小手》，被主持人陳彥嘉、林星慧、吳鈺萱問到敏感問題當場離開攝影棚，此舉動嚇壞直播前的粉絲以及主持人。

隨後江俊翰抱自己的愛犬「愛美麗」進場告訴大家被整了，讓主持人終於露出笑容，甚至吳鈺萱當場哭了，直呼「俊翰哥怎麼跟平常差那麼多」，讓江俊翰連忙呼呼。

大家也趁直播節目中，一起為「愛美麗」慶生，江俊翰補充自己拍戲空檔也會自己手做鮮食給愛美麗，這是「父女」之間的情趣。

脾氣超好的江俊翰，自嘲過去上過太多整人節目，所以昨天上直播的時候，才突發奇想用來賓生氣離場的狀況來考驗一下主持群們，藉此訓練師弟妹們臨場的反應，沒想到把大家嚇哭。

江俊翰在直播中也露出過去自殘的傷痕，他說現在不避諱的穿短袖，為了就是警惕自己，現在的生活很幸福、要知足，把當初魯莽的行為，轉變成警惕的印記，時時刻刻提醒自己不要走回頭路。

在民視八點檔《多情城市》中，江俊翰飾演醫院的院長「吳志誠」，戲裡綠光罩頂養著別人的小孩，他笑說私下也是這樣，養著別人的小孩，就是自己的愛犬女兒「愛美麗」，感謝在低潮的時候，除了家人朋友的溫暖問候以外，還有「愛美麗」在身邊撒嬌，給他無比的勇氣。

(中時 )