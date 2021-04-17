"This goes way beyond the dream I had to just play basketball in the NBA," Wade tells ESPN. "...If this partnership is going to be anything like my relationship is with Ryan (Smith), there are going to be a lot of things that I'll want to be involved in." https://t.co/h1SnNJM2wz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日凌晨爆料，前熱火球星「閃電俠」韋德已經買下爵士隊部分股權，正式成為爵士小老闆之一，他將跟爵士主要經營者萊恩史密斯共同經營，且扮演重要角色，「這已經超越我原本只想在NBA打球的夢想！」

39歲的韋德在退役後，在一次高爾夫聚會當中認識萊恩史密斯，兩人隨即成為好友，韋德把他當作經營管理上的導師，且在去年10月萊恩史密斯完成收購爵士動作後，韋德開始產生參與進來成為爵士股東之一的想法，如今終於成真。

「我在沙加緬度看過歐尼爾這麼做，在亞特蘭大見過葛蘭特希爾這麼做，也在夏洛特看到喬丹這樣做，」生涯擁有3冠的韋德說，「如果我與爵士之間的合作關係，可以跟我和萊恩史密斯其他關係一樣，我想我將有很多事情可以參與其中。」

「不幸的是，很多像我這樣的人沒有辦法獲得這種機會，我也不會輕易看待這次自己擁有的機會，」韋德表示，「要去做出真正的改變，這就是你在這個位置必須要做的，萊恩很清楚這點，我對他充滿敬意，也知道自己可以帶來很多東西。」

韋德也沒忘記熱火球迷長年以來對他的支持，「我對熱火的愛不會改變，我對熱火球迷的愛也不會改變，成為爵士隊的小股東，只是我作為一個投資者、一個商人的下個階段，這對我來說是個很不錯的成長機會。」

(中時 )