根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日凌晨爆料，前熱火球星「閃電俠」韋德已經買下爵士隊部分股權，正式成為爵士小老闆之一，他將跟爵士主要經營者萊恩史密斯共同經營，且扮演重要角色，「這已經超越我原本只想在NBA打球的夢想！」
39歲的韋德在退役後，在一次高爾夫聚會當中認識萊恩史密斯，兩人隨即成為好友，韋德把他當作經營管理上的導師，且在去年10月萊恩史密斯完成收購爵士動作後，韋德開始產生參與進來成為爵士股東之一的想法，如今終於成真。
「我在沙加緬度看過歐尼爾這麼做，在亞特蘭大見過葛蘭特希爾這麼做，也在夏洛特看到喬丹這樣做，」生涯擁有3冠的韋德說，「如果我與爵士之間的合作關係，可以跟我和萊恩史密斯其他關係一樣，我想我將有很多事情可以參與其中。」
「不幸的是，很多像我這樣的人沒有辦法獲得這種機會，我也不會輕易看待這次自己擁有的機會，」韋德表示，「要去做出真正的改變，這就是你在這個位置必須要做的，萊恩很清楚這點，我對他充滿敬意，也知道自己可以帶來很多東西。」
韋德也沒忘記熱火球迷長年以來對他的支持，「我對熱火的愛不會改變，我對熱火球迷的愛也不會改變，成為爵士隊的小股東，只是我作為一個投資者、一個商人的下個階段，這對我來說是個很不錯的成長機會。」
(中時 )
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