資深媒體人彭文正過去提出「確認蔡英文博士論文不存在之訴」，先前遭台北地院駁回後，獲高等法院廢棄發回。台北地方法院16日開庭，彭文正要求法官張詠惠自行迴避，並中途離開到收案處對法官提起損害賠償之訴，要求法官賠償他精神損失200萬元，因雙方不願繼續訴訟，法官諭知全案候核辦、暫停審理。對此，律師林智群坦言，大家可能覺得彭文正在胡鬧，但從法律上來看，這怪招是討論過的，不是亂打一通。

臉書粉專追蹤人數近5萬的林智群律師16日深夜發文，談及彭文正狀告論文門案審理法官一事。他表示，高院二審發回後，還是原來一審的張法官承辦，彭文正不悅，覺得這個法官一定有偏見，不希望張法官承辦，要求法官迴避，但又沒辦法提出具體應迴避理由(彭及律師未提出本案訴訟內容及標的之說明)，而且要求法官迴避，通常不會被核准，於是彭教授就使出大絕招，告承辦法官。

林智群律師臉書（圖/翻攝自臉書）

林智群指出，彭文正此舉目的在於，既然我都告妳(張法官)了，她也不能再承辦我這個案子(論文案)了吧！換法官目的就達成了。所以，大家看這個新聞以為彭在胡鬧，其實彭跟他的律師是有討論過的，這算是他們的訴訟策略，不是憑心情亂告的。「雖然出怪招但也不是亂打一通的」。

日前台北地檢署偵結，認定彭文正在YouTube「政經關不了」節目言論、臉書PO文關於「假博士」的爭議，都未經合理查證，刑事部分，依「加重誹謗」、「公然侮辱罪」起訴彭文正。

(中時新聞網)