大甲媽深夜12點從永樂街天后宮起駕回鑾，披星戴月出彰化城了，數萬信眾參拜場面壯觀。（吳敏菁攝）

大甲媽祖繞境進香9天8夜，數十萬信徒，跟著媽祖的腳步，披星戴月，16日晚間9點20駐蹕駐永樂街天后宮，遶境行旅在彰化境內最後高潮，吸引萬人參拜，直到深夜12時大甲媽起駕回鑾，縣長王惠美陪同大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護駕一程，感謝媽祖庇佑，當哨角響起，鑾駕緩換移動，場面非常壯觀，不少人都好感動，緊緊相隨，相約媽祖明年再來。

過去大甲媽從永樂宮起駕，萬人空間，也是維安最緊張時刻，這次彰化警察局長許錫榮帶領警察同仁部署警力得宜，參與民眾也都發了揮媽祖慈悲精神，展現最大熱情，過程和平。

王惠美特別感謝所有在繞境期間所有警察同仁們的辛苦，也與送駕民眾共同祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情早日結束、士農工商經濟旺旺旺。

副董事長鄭銘坤表示，幾天走下大家身體都是很累，但鄉親的熱情激勵了信徒人，都越走越昂揚，真得很感動，善男信女展現的虔誠，沿街各式各樣點心攤，一路都被請，18日回大甲，也請問務必要讓大甲來回請一下。

大甲鎮瀾宮天上聖母繞境進香回鑾，沿台1線經過北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市、晚上駐駕彰化市永樂街天后宮，預計4月18日返回大甲鎮瀾宮安座。

(中時 )