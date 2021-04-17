美國總統拜登與日本首相菅義偉即將召開峰會前，白宮發言人莎琪今天再批中國對台脅迫行動升高，意圖削弱台灣民主，擔憂可能破壞穩定。她表示，美日領袖會談將討論這項議題。

拜登與菅義偉今天下午在白宮召開領袖峰會，這是拜登上任後，首次在白宮與外國領袖舉行雙邊會談。兩人稍晚也將召開記者會並發表聯合聲明。一名美國資深官員透露，聲明將包含台灣議題。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會被問到關於聲明中納入台灣議題時重申，美方在公開與私下都曾表達對中國侵略台灣的憂慮日益加深，中國採取越來越具脅迫性的行動，以削弱台灣民主，中國在台灣海峽軍事活動增加也令人憂心，美方認為這可能破壞穩定。

莎琪表示，美國與日本在台灣議題有共同立場，過去數週，美國國防部長與國務卿都曾對此表達過一致的聲明。她預期在拜登與菅義偉的聯合聲明中會觸及這項議題。（編輯：徐睿承）1100417

(中央社)