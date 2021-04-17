大甲媽深夜12點從永樂街天后宮起駕回鑾，披星戴月出彰化城了，數萬信眾參拜場面壯觀。（吳敏菁攝）

台中大甲媽遶境活動今天凌晨傳出推擠衝突，大甲媽鑾轎從彰化天后宮起駕時，因人潮太多發生推擠，混亂中疑似有人潑辣椒水，也有人不小心推倒金爐，場面混亂。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨天晚上駐駕彰化天后宮，彰化警方擔心發生搶轎衝突，在天后宮周邊部署700名員警維持秩序。

不過大甲媽鑾轎今天凌晨起駕，行經彰化市民族路時，疑似人潮太多發生推擠，有民眾感覺皮膚刺刺的，懷疑有人潑辣椒水，也有人不小心踢爆金爐，場面混亂，員警見狀趕緊制止，以免有人受傷。1100417

(中央社)