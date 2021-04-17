近日美國總統拜登派遣其好友陶德（Christopher Dodd）率領代表團訪台，引起大陸政府與媒體輿論極大的反彈，而正在大陸官方與媒體對拜登做法極力抨擊之際，大陸網上繪聲繪影地傳出，正在南海監控遼寧號航空母艦的美國核潛艇被編隊中054A反潛護衛艦鎖定，美核潛艇被迫上浮後逃竄。消息稱，此類事件中美官方都不會證實，但衛星圖像等事證確鑿。而這類無法證實的消息在網上傳開，都是因為事件受到關注，網路媒體藉此凝聚人氣，一般民眾也能以此宣洩對美國不滿的怒氣。

圖為大陸遼寧號航母的護衛艦，目前正在南海演習的包括1艘055導彈驅逐艦、2艘052D驅逐艦、1艘054A型驅逐艦。（圖／新華社檔案照片）

被拜登稱為「最好的朋友」的美國前參議員陶德14日下午訪台，同時拜登的氣候變遷特使凱瑞(John Kerry)亦於同一天晚間抵達上海展開訪問行程。這兩位都是拜登首次對大陸與台灣派出的高層代表，其身份、層級與任務有所不同，但卻是拜登上任以來首次對兩岸派出授權代表，對美國的外交與中國政策具有重要意義。不過此一做法卻激怒了北京，當天即由大陸外交部發動攻勢，嚴厲譴責美方，甚至還在14日陶德抵台後，即宣佈在廣東汕頭外海進行實彈演習，渤海的大連周邊海域亦劃定禁航區進行軍事任務，陸媒更同聲對陶德訪台一事大力抨擊。

網上流傳的衛星圖片，還標示出正在南海演習的遼寧號航母與其護衛艦，以及美軍核潛艇，但沒有說明衛星圖片來源。（圖／網路）

網上傳出圖片顯示，美軍核潛艇(左)在中共054A護衛艦(右)攔截下，於距遼寧號航母7公里的位置上浮，並使用了S形規避航線，但最後美方核潛艇仍被迫上浮逃竄。（圖／網路）

就在大陸一片批評陶德訪台之際，網上傳出正在台灣南方菲律賓海域進行軍事演習的遼寧號航母編隊，14日與美軍核潛艇發生近距離接觸事件。網上盛傳並被大量轉發的消息稱，根據無線電愛好者獲得訊息與軍事衛星圖片同時顯示，正在南海進行軍事演練的遼寧號航母戰鬥群所屬054A導彈護衛艦，「捕獲」了一艘美軍維吉尼亞級核潛艇，逼著它在中國近海上浮。網上傳言，共軍此舉是針對14日下午3時陶德率團抵台訪問所進行的威嚇舉動，做為14日當天拜登氣候特使凱瑞訪問中國的「一份大禮」。

陶德訪台引起大陸憤怒，美軍維吉尼亞級核潛艦成為網民發洩怒氣的對象。（圖／美國海軍）

該消息指出，美軍核潛艇在054A護衛艦攔截下，於距遼寧號航母7公里的位置上浮，並使用了S形規避航線，由於在水下沒有無線電無法表明身份與友好敵意，美方核潛艇被迫上浮行使「無害通過」，否則可能遭到攻擊，以致「永遠浮不起來」。另一則消息稱，這次被「捕獲」的美國核潛艇有2艘，一艘是最新式的維吉尼亞級核攻擊潛艦，另一艘是俄亥俄級戰略彈道導彈核潛艇。當然，這些都無法獲得官方的證實。

此類的網路傳言對專業人士而言顯得破綻百出，因為在公海上各國軍艦是不能隨意對其他軍艦進行攻擊，潛艇上浮以示「無害通過」只會在外國領海或港口進行，且需懸掛旗幟。一艘軍艦在非領海內對外國船艦進行攻擊鎖定不只違反國際法，也會造成兩國軍事危機。秀出幾張來源不明的衛星圖片，並進行兵棋推演般的解讀，是一般網路內容農場常見的做法，也有網民匯整這些資料製作圖解及視頻解說上傳到Youtube，能獲得不少點閱與回應。

遼寧號航母編隊月初穿越宮古海峽南下到台灣周邊海域進行演練。圖為遼寧號編隊檔案照。（圖／新華社）

在大陸上這類網上消息與文章不少，內容粗糙不堪，僅為吸引帶著民族主義激情的讀者，但也有部份不明就裡的讀者信以為。以此一美核潛艇被中共海軍逼迫上浮的傳言，網路隨便一查便能發現多則，例如2018年網上就有消息稱：「美國潛艇南海跟蹤遼寧號遭數艘中國軍艦圍堵！被迫上浮後慌忙逃走」，文章還搭配大量軍事圖片，甚至還製成Youtube視頻供人點閱，情節與如此差不多，只是少了衛星圖片。

有趣的是，這種潛艇遭遇航母後上浮事件在真實世界還真的發生過。美國《華盛頓郵報》曾於2006年11月報導，美軍小鷹號航母在10月於日本沖繩附近海域時，有一艘中共海軍039A宋級常規潛艇接近到導彈及魚雷射程內上浮，距離約5海浬，潛艇後來也被美軍派出的偵察機發現。

曾有美媒報導，已退役的美國航母小鷹號(圖)在2006年10月遇上中共宋級常規潛艇在魚雷射程內意外上浮。大陸專家稱，美國小鷹號航母「嚇了一大跳」。（圖／美國海軍）

當時美軍太平洋司令部拒絕評論此事，而且美媒揭露此消息的同時，美軍太平洋艦隊指揮官拉夫黑德(Gary Roughead)海軍上將正在北京訪問。陸媒當年引述此一報導時還請來大陸知名軍事專家張召忠評論，他說，當年中共的潛艇上浮時，「把美國航母嚇得半死」，有網民為此回應稱，「當年這麼說是為鼓舞士氣吧？這真是十年河東、十年河西呀！」

(中時新聞網)