美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊領袖峰會。菅義偉在記者會上表示，今天會談雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登今天在白宮與到訪的菅義偉舉行美日領袖峰會，雙方討論包括氣候變遷、北韓非核化等議題，也談到中國擴大軍事活動的台海局勢穩定。

菅義偉在聯合記者會上被問到是否有討論台海局勢時，基於外交理由，菅義偉不願多談細節，但他表示，日美之間曾明確就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識，今天對此再次確認。（編輯：徐睿承）1100417

(中央社)