美日峰會 再次確認台海和平穩定重要性 06:282021/04/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊領袖峰會。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊領袖峰會。菅義偉在記者會上表示，今天會談雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。 拜登今天在白宮與到訪的菅義偉舉行美日領袖峰會，雙方討論包括氣候變遷、北韓非核化等議題，也談到中國擴大軍事活動的台海局勢穩定。 菅義偉在聯合記者會上被問到是否有討論台海局勢時，基於外交理由，菅義偉不願多談細節，但他表示，日美之間曾明確就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識，今天對此再次確認。（編輯：徐睿承）1100417 美日峰會將登場 外交部歡迎美日重視區域和平穩定 共軍演習 國防部研判針對性強 (中央社) #今天 #穩定 #重要性 #台海 #領袖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》美日峰會周五登場 可能就台灣議題發表聲明 15:242021/04/16 財經 巴西總統致函拜登 願終結林木盜伐以換取金援 20:352021/04/16 國際 習近平與法德領袖 共商因應氣候變化合作 22:052021/04/16 兩岸 美情報單位：技術領域 中國對美威脅嚴峻 04:102021/04/16 焦點新聞 統一證券「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」通過審查 09:022021/04/16 財經 拜登會晤日韓領袖 意在聯合抗中 23:572021/04/16 財經 美官員：美日會談與聲明將觸及台灣議題 10:452021/04/16 國際 凱瑞先抵滬暖身 與大陸談新氣候合作 04:102021/04/16 財經要聞 IAEA擬派員監測 福島核廢水排放 04:102021/04/16 國際大事 戴琪首度公開演說 透露美將公布2030排放目標 06:502021/04/16 國際 日相之後 白宮宣布南韓總統5月訪美 06:312021/04/16 國際 國際熱門新聞 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 名流 美日峰會 再次確認台海和平穩定重要性 - 國際 - 中央社 以牙還牙回報華府制裁 俄羅斯禁美政府高官入境 - 國際 - 中央社 專訪／新藥獲美快速審查 台生技公司獲18億國際投資 - 國際 - 中央社 新聞透視》平衡美中關係、執政聯盟內部派系壓力成考驗！美日峰會聚焦台海 菅義偉的燙手山芋 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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