舒力基「開眼」後，強度持續增加，將在18日發展為強烈颱風；路徑大幅修正，往西移動。不過各界仍對颱風「解台灣的渴」感到悲觀，畢竟歷史紀錄並不支持4月颱侵台，且實際預報也不認為舒力基能帶來充沛雨水。氣象專家吳德榮更直言，「期望越高、失望越大」。

從衛星雲圖上觀察，舒力基的颱風眼已清晰可見，隨著它不斷增強，18日將發展為強烈颱風。各國預報指出，舒力基受太平洋高壓導引，先走西北西方向朝菲律賓前進，之後進入鞍形場逐漸轉北、移動速度放慢。

路徑西修原因與模式模擬顯示太平洋高壓變強有關，修正到「本來碰不到的呂宋島被劃入扇形路徑中」。根據統計，過去110年來侵台的4月颱只有一個，舒力基會不會扮演第二個？目前看來機率偏低。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指舒力基的路徑看似威脅很大，但為桃園以南帶來的降雨量恐怕不多，即使歷史重演（侵台），也難解桃園以南的乾旱，「期望越高、只會失望越大」。

部分專家更認為，舒力基若再靠過來一點，不排除台灣發布海上颱風警報，但西半部位在背風面，根本不會下雨，空歡喜一場。

今起大陸高壓南移，北台灣多雲時晴、花東有局部陣雨，早晚偏涼、白天舒適。各地氣溫：北部16至24度、中部18至32度、南部18至34度、東部18至30度。

(中時新聞網)