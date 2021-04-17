美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊峰會。雙方反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登（Joe Biden）今天下午在白宮與到訪的菅義偉舉行領袖峰會。拜登在會後的聯合記者會上形容這次的會談成果豐碩，他和菅義偉堅定支持美日同盟與安全。

拜登表示，雙方承諾共同面對中國挑戰，以及在諸如東海、南海、北韓與氣候變遷等議題合作，確保自由開放的印太地區。他並指出，美日將在包括5G、半導體、人工智慧等科技領域合作。

隨後發言的菅義偉則表示，雙方就中國對印太地區與全球和平繁榮影響深入討論，皆反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海和南海現狀以及對區域其他地方恫嚇的意圖。

菅義偉在被問到是否有討論台海局勢時，他以外交理由不願多談細節。但他表示，在談到區域情勢確實談到台灣與新疆維吾爾自治區議題，日美之間曾明確就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識，雙方藉此機會再次確認。至於新疆維吾爾自治區議題，他也向拜登說明日本的立場與看法，相信拜登能夠理解。

菅義偉指出，與此同時，雙方也同意彼此都應與中國進行坦率對話的重要性，以維護普世價值，追求國際關係穩定。

(中央社)