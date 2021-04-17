各縣市政府都有「勞檢員」來檢查資方是否遵守勞基法，以維護勞方的權益，而昨在PTT表特版，一名苗栗縣的正妹勞檢員的照片被分享出來，只見女孩擁有甜美笑容、姣好身材以及雪白肌膚，穿著比基尼的辣照一曝光，就引發網友討論，太可愛了吧！應該很多人要去檢舉公司了。

一名網友昨在PTT表特版分享多張「台灣正妹勞檢員」的照片，只見一名擁有俏麗短髮的正妹對著鏡頭露出超可愛的笑容，而她也不吝於展現自己的好身材，多張她穿著運動內衣、比基尼的照片被分享出來，雪白肌膚與火辣身材讓人移不開目光。

史上最正的勞檢員，比基尼辣照曝光，讓網友忍不住直呼想檢舉公司了。（圖／翻攝自IG）

正妹勞檢員穿比基尼的照片曝光，只見擁有俏麗短髮的她，露出甜美笑容看著鏡頭，雪白皮膚和火辣身材讓人移不開目光。（圖／翻攝自IG）

養眼的照片引起網友討論，「優質正妹」、「笑容甜、身材水噹噹噹」、「橫看成嶺側成峰」、「太可愛了吧」、「嫁給我」、「笑容超可愛的」、「好讚」。

後來，有網友憑著幾張照片神出這位正妹的Instagram，沒想到她的真實身分竟是隸屬於苗栗縣政府的「勞動檢查員」。讓不少網友看了忍不住開玩笑說，「應該很多人要檢舉公司了」、「可以幫我勞檢一下嗎」、「檢舉自己公司」、「意圖使人違反勞基法」、「 來我公司檢查吧！」

(中時新聞網)