台北市長柯文哲妻子陳佩琪（右）。（摘自陳佩琪臉書）

關於衛生福利部從今年起調漲健保費率，台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨(16日)在臉書發文提到，不久前柯詢問她「以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台，為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？羨慕啊！」對此她則回應，「這是因為媒體在人家手上，加上一堆側翼、名嘴護航」。

陳佩琪16日在臉書提到，不久前柯文哲問她「奇怪了，以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台，為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？羨慕啊！」她回應，因為媒體在人家手上，加上一堆側翼、名嘴護航，只要對他們不利的，直接關門做，叫媒體不要大肆報導或討論就沒事了。

陳佩琪更要柯文哲別羨慕，因為她認為「陳時中漲了多少保費，買什麼疫苗給我們打，堅持進口萊豬給我們吃，只要沒人討論，對他們一點壓力也沒有」、「一旦選舉到了，然後叫人帶風向，拉大雙方抗中距離，就無往不利」、「民進黨真是日出東方，永遠不敗，在野黨永遠是陪玩的份而已！」

至於，關於施打疫苗問題，陳佩琪說，贊成打疫苗是國民義務，期待台灣能早日解封，讓社會恢復經濟活絡，但每個人還是會為自身健康著想，想打自認對自己較無副作用的品牌，除非已無從選擇了。

陳佩琪也提到，之前的BNT疫苗不知為何破局，有人說是因為不跟代理商買，又有人說法律就是不能買大陸生物製劑，又有人說是因為民代作梗，「但不管如何這些都不如我們的最高指揮官來的高竿，直接把民進黨那套發揮到淋漓盡致，說『有人不喜歡我們太好過』，雖不是選舉期，也把選舉那套路用到得心應手，果然是民進黨。」

台灣的健保制度，除費率、轉診爭議外，還面臨人口老化導致之癌症、慢性病和長照問題，此外就是三不五時出現的新興傳染病要對付。 ... 由陳佩琪Peggy 發佈於 2021年4月16日 星期五

(中時新聞網)