莉莉自幼三餐幾乎外食，常以塑膠容器盛裝食物，飲食又偏好油炸、油煎食品與皮、肥肉與內臟等動物脂肪部位，平時也常拿媽媽的香水、指甲油、化妝品來裝扮自己。媽媽回想莉莉在幼稚園小班乳房就有微微隆起，原本以為是單純肥胖，直到莉莉在小學入學前，初經竟然來了！

經過兒童內分科邱巧凡醫師安排一系列的檢查，確定診斷為「性早熟」。經過治療與生活習慣的調整之後，這才讓莉莉的月經延到13歲才報到，最終身高也順利達到遺傳身高。

●環境荷爾蒙是什麼？

林口長庚醫院/新北市立土城醫院/新竹東元醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師指出，環境荷爾蒙（Endocrine-disrupting chemicals，EDCs），又名「環境內分泌干擾物質」，是指一類存在於環境中的物質，其化學結構與荷爾蒙相似，接觸後會對人體的內分泌系統造成干擾，影響人體本身荷爾蒙的分泌或影響荷爾蒙受器的功能，進而引起相關疾病。

●環境荷爾蒙哪裡來？

環境荷爾蒙的來源，在我們生活周遭，分布於食衣住行育樂，無所不在：舉凡塑膠容器、餐具，塑料用品、玩具、文具、衣著，及罐頭、紙餐盒、紙杯內層的淋膜， 感熱紙中的雙酚A、雙酚S，農作物、蔬果種植使用的有機磷、有機氯農藥、除草劑、除蟲劑等，電線、電器用品中的阻燃劑，變壓器內的多氯聯苯，空氣污染中的戴奧辛，荷爾蒙干擾藥物等都是環境荷爾蒙的重要來源。

環境荷爾蒙對健康的影響。(圖/照護線上提供)

同時要注意的是，食物鏈的最下游「大海」也遭受嚴重環境荷爾蒙的污染：海洋生物體內可檢驗出抗生素、荷爾蒙、化療藥、避孕藥等藥物！2017年美國華府非營利媒體Orb Media結合研究團隊，抽查全球五大洲的自來水，發現高達83%含塑膠微粒。當動物遭受環境荷爾蒙污染，多數會殘留在其脂肪細胞。因此動物皮、肥肉、骨髓、內臟脂肪、動物油等食材，也是常見環境荷爾蒙的來源。

●環境賀爾蒙的來源相當多

.鄰苯二甲酸酯（Phthalates）：塑膠產品、定香劑

.雙酚類（Bisphenols）：食品容器、金屬罐內塗料、感熱紙、複寫紙

.對羥基苯甲酸酯（Parabens）：化妝品、保養品（乳霜製劑等）

.農藥與殺菌劑（Pesticides or fungicides）：使用農藥、除蟲劑之蔬菜、水果等農作物

.藥物（Pharmaceuticals）：避孕藥、賀爾蒙製劑等

.阻燃劑（Flame retardents）：家具、電器用品、地毯背襯等

.多氯聯苯（PCBs）：冷卻劑、絕緣液、潤滑劑、變壓器、電容器等

.植物雌激素（Phytoestrogens）：純化之大豆異黃酮

.戴奧辛（Dioxins）：特定工業製成之燃燒排放、空氣汙染

.烷基酚化合物（Alkylphenolic compounds）：洗滌劑，燃料和潤滑油添加劑

.全氟烷基化合物（Perfluoroalkyl compounds）：廚具塗料、防油紙袋、紡織品、地毯等

.精油（Essential oils）：茶樹精油與薰衣草精油

●環境荷爾蒙對兒童青少年有什麼影響？

邱巧凡醫師解釋，根據環境荷爾蒙的細胞、動物與人體的相關研究發現：環境荷爾蒙可能會造成胎兒生長遲滯、早產、低出生體重、男嬰陰莖短小、尿道下裂、隱睪，女孩性早熟、初經過早、多囊性卵巢症群、早發性停經、男性女乳症、精蟲數量減少、精蟲品質下降、不孕，增加青少年與成人罹患甲狀腺疾病、肥胖、代謝症候群與心血管疾病的機率；甚至造成攝護腺癌、睪丸癌、乳癌、子宮內膜癌、 卵巢癌等荷爾蒙相關的癌症。嚴重影響人類的健康！其中又以胎兒和處於生長發育期的兒童最容易遭受環境荷爾蒙危害。

避免環境荷爾蒙危害，可以這樣做。(圖/照護線上提供)

如何避免環境荷爾蒙的危害？邱巧凡醫師建議應盡量做到以下幾點：

‧避免使用塑料容器、塑膠製品、紙餐盒、紙碗、紙杯等一次性免洗餐具。盡量使用玻璃、陶瓷或不銹鋼餐具。

.減少食用油炸、油煎食品，避免食用動物脂肪部位（如皮、肥肉、內臟、骨髓等）。

.選擇當季盛產、有政府安全蔬果標章認證之農產品。

.以電子載具取代實體發票，減少感熱紙的使用（號碼牌、收據等）。

.勤洗手，避免環境荷爾蒙殘留於皮膚或經口攝入。

.保持室內通風、空氣清淨，打掃時避免粉塵飛揚（濕拖、濕擦、吸塵器優於乾掃）。

.空氣品質不佳時，避免外出，外出也養成配戴口罩的習慣。

.「廢舊藥品」請參考衛福部食藥署的建議方式回收處理，切勿自行丟棄。

.兒童、青少年非必要應避免使用精油與化妝品。

.避免使用香味濃郁的洗潔、護理用品（洗髮精、沐浴乳、洗衣精等）。

出現性早熟徵狀時，請帶孩子就醫。(圖/照護線上提供)

●上一代的環境賀爾蒙暴露，當心禍及三代

門診常見家長細心呵護孩子，給孩子吃最好、用最好的，但偏偏性早熟還是發生在孩子身上。

邱巧凡醫師提醒，近年來，「表觀基因學」的研究指出，這一代的生活習慣（酗酒、抽菸、農藥、環境賀爾蒙暴露、不良的飲食習慣等）將會影響個體生殖細胞的DNA甲基化與組蛋白修改等過程，進而影響子代甚至母體胎兒內精卵細胞的基因表現，進而改寫第二代甚至第三代的個體健康歷程，種下子代未來罹患疾病的禍根。

●當孩子出現性早熟表現，應及時就醫

女孩8歲前出現第二性徵，如乳房隆起、陰毛發育，10歲前初經來潮；男孩9歲前出現第二性徵，如睪丸變大、陰莖變長變粗、長陰毛、變聲、長鬍鬚。有以上性早熟表現，請就診兒童內分泌科尋求協助。

(中時新聞網)