台彎古代有許多流傳至今的民俗禁忌，雖然許多人將這些視為「迷信」，但仍可信其有不可信其無，藝人孫翠鳳與女兒日前上YouTube頻道分享真實故事，透露公公昔日帶劇團跳鍾馗時，因為誤觸禁忌「一年內家裡4人接連過世」，未料除夕當天，就連二嫂剛出生的孩子也離世，至今想起來仍心有餘悸。

孫翠鳳透露跳鍾馗自古以來就有許多禁忌，像是跳鍾馗的人在畫臉時，禁止任何閒雜人靠近，跳鍾馗的人化妝後直到儀式結束之前，都不能開口講話，其他人也不能喊跳鍾馗的人名字，不過某次公公跟劇團到台南表演，來探班的大姑因為與大家聊的太開心，一下子忘了禁忌，便向公公打招呼喊了一聲「爸」，公公也自然回應「妳來了喔」，因此當天跳鍾馗時，公公整個過程都相當不順利，但沒想到這只是一切事件的開端。

孫翠鳳透露這一連串的意外事件，成為所有人心中的痛。（圖／Youtube）

接著，大姑先是盲腸炎開了4次刀，沒想到沒多久就離世，最後一年內整個家族走了4個人，公公在悲傷之餘趕緊求助當年教他跳鍾馗的師傅，沒想到卻得到沒處理好「年底前會再走一個」的警告，公公在聽完囑咐後，也回去跟劇團的人耳提面命叮嚀一番，希望能躲過這次劫難。

沒想到那年除夕當天，有軍機突然迫降在戲院上頭，由於事發突然所有人都被嚇到，甚至沒有時間找地方掩護，未料竟聽到二嫂的淒厲慘叫聲，原來是剛出生沒的孩子被軍機迫降的聲音嚇到猝逝，這一連串毛骨悚然的意外事件，也成為所有人心中的痛。

(中時新聞網)