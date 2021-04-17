致用高中策略聯盟大學學生社團、海軍陸戰隊及陸軍特戰隊熱情參與精湛演出，讓學生成為校慶的主角。(致用高中提供)

致用高中邀請國軍特戰單位蒞校戰技表演，由海軍陸戰隊學校莒拳隊莒拳表演、陸軍特種作戰指揮部戰技隊戰技操演。(致用高中提供)

致用高中昨日舉辦慶祝創校58週年校慶活動，特別邀請國軍特戰單位蒞校戰技表演，由海軍陸戰隊學校莒拳隊莒拳表演、陸軍特種作戰指揮部戰技隊戰技操演，國軍健兒熱情演出，校內並安排社團迎賓表演、美容科造型成果展，讓學生盡情發揮所學，努力揮灑青春，展現「校慶添光采 致用育英才」的新風貌。

校長陳添旺說，今年致用高中由台中市政府教育部指定中投區完全免試入學學校，並於高中部成立「藥師醫謢專班」，與弘光科大、中台科大及元培科大策略聯盟，以培育醫事護理醫技人才為導向。

陳添旺說，「藥師醫謢專班」結合科大醫護相關科系設備教學，將健康與護理及管理列入必修科目，未來升學以藥學、護理、醫技相關科系為目標，有利於未來投入醫療產業職場，擺脫最低工資，邁向高薪未來，成為青年學子最熱門的喜歡選項。

校慶大會還安排「致用盃拔河爭霸戰」、「致用星光大道師生歌唱表演」、「美容科成果展」、「社團動態成果展」等，同時結合致用高中策略聯盟大學學生社團、海軍陸戰隊及陸軍特戰隊熱情參與精湛演出，讓學生成為校慶的主角，盡情展現平日社團練習成果。

致用高中以創意、優質、團結的精神，展現「校慶添光采 致用育英才」的精神，一連串精彩又豐富的校慶活動，讓致用高中58歲的生日熱鬧非凡達到最高潮。

(中時 )