高雄某國小6年級女童前年與1名同班男同學在樓梯間玩「鬼抓人」時，不慎遭對方用力推擠致跌倒，臉部直接撞上樓梯扶手，右邊門牙當場被撞斷；女童家長控訴對方家長事後只包了1200元紅包，但女童需裝設假牙、費用昂貴，一狀告上法院求償26萬多；法院認為雙方都有缺失，男童需負7成責任，判須賠償賠6萬多元，可上訴。

判決書指出，該男童與該女童是同班同學，前年2月2人在學校樓梯間玩遊戲「鬼抓人」時，男童疑似在推人時用力過度，導致女童重心不穩、摔下樓梯，整張臉撞上樓梯的扶手，事後造成右上顎正中門齒斷裂；男童的父親得知後，先是用LINE與對方家長道歉，說男童力道不小、導致受傷，並包出1200元紅包，由導師轉交給對方。

不過女童家長認為，女童經醫師評估需裝設全瓷冠牙套，而且未來視年齡增長、身體變換，至少需更換1次，費用不貲，加上看診及診斷證明書費用3300元、交通費用915元、裝設牙套及更換費用16萬5000元、加上精神撫慰金10萬元，總計26萬9215，最後告上法院要求男童家長賠償26萬5千元。

男童家長在法庭上稱，男童固然有錯，但女童在樓梯也應注意安全、避免奔跑，也有過失；法院認為，2名孩童已是國小高年級學生，依教育程度應該知道在樓梯間奔跑嬉戲恐跌倒受傷，再考量到男童家長第一時間已認「力道不小」，因此判定男童方須負擔7成責任，最終判賠6萬2451元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)