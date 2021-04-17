太扯了！臉書社團「外送員的奇聞怪事」竟然出現一段13秒的謎片，內容疑似一對男女分別穿著foodpanda制服與安全帽，上演激情肉搏戰，引起網友議論紛紛，有人看後留言「那是角色扮演吧」、「太假了」，另有人提醒意圖散布小心觸法。

影片中可見，一名男子穿著熊貓外送制服，提著一杯珍奶到房間給女子，穿著一樣制服與安全帽的女子，卻突然脫掉上衣裸露上半身，一起喝著飲料，接著就與男子在床上發生激烈床戰。

這段13秒謎片引起網友熱議，不少人質疑內容的真實性，有人認為，沒人會笨到穿著熊貓外送的制服拍肉博戰、女子在房間還載著安全帽，最後影片還傳上網，除非是刻意設計的橋段，因而有人留言「看過，太假了」、「那是角色扮演吧」，不過也有人稱片中女子的好身材。

其他網友也留言表示「這是外送茶吧！」、「看起來似乎是台南人」、「不就是穿著外送員的裝備做壞事」、「覺得沒什麼」、「我還以為我在看魔物獵人實況」。但也有人提醒意圖散布「小心觸法」。

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(中時新聞網)