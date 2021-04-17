Donovan Mitchell got helped to the locker room after an awkward landing



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/SpiD0DZYqF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2021

NBA本季傷兵真的越來越多了！爵士當家射手米契爾17日在跟溜馬打到第3節，不小心因為想要抄球造成右腳踝嚴重扭傷，只能依賴隊友攙扶離場，不過爵士受到如此「激勵」，最後以119比111逆轉擊退溜馬，目前42勝14敗續居西區龍頭。

米契爾是在第3節還剩8分18秒時受傷的，當時他想要跳起來抄截溜馬前鋒桑莫斯的球，卻在落下時剛好踩到對方，造成右腳踝嚴重扭傷，讓他當場倒地不起，只能依靠隊友攙扶離場，目前X光檢查結果陰性，但他恐怕必須傷退一段時間了。

在米契爾退場之際，爵士還以65比74落後，接下來克拉克生、波達諾維奇、戈貝爾等人輪流開火，幫助爵士不僅追上，甚至逐漸取得大幅超前，似乎米契爾的提前傷退，反而刺激爵士非贏不可的決心，反觀溜馬下半場進攻幾乎陷入當機。

波達諾維奇攻下爵士最高24分，米契爾在傷退之前，仍有22分進帳，克拉克生替補拿下18分，戈貝爾13分、23籃板，英格利斯11分，康利10分、10助攻；利佛特替溜馬貢獻24分、7籃板，沙波尼斯22分、15籃板與7助攻，布羅格登16分。

(中時 )