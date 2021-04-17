「紅土球王」納達爾(Rafael Nadal)在蒙地卡羅大師賽週五的8強賽中意外遭盧布列夫（Andrey Rublev）擊敗。就此爆冷出局，也是繼球王喬柯維奇(Novak Djokovic)16強中箭落馬後第二位爆冷出局好手。納達爾前兩輪都輕鬆贏得勝利，但這輪盧布列夫表現更加出色，最終納達爾以2：6、6：4、2：6敗下陣來。

不過盧布列夫本次也是大會第6種子，實力仍不可小覷，納達爾在首盤比賽有失水準，只拿下2局，而且發出多達7次雙發失誤，在「互破大戰」丟了7個發球局，但在第二盤的比賽中強勢反撲追成盤數1：1平手，不過最後一盤又回到低迷狀態，再以2：6輸掉。

盧布列夫也將首次進軍4強賽，接下來他將面對同樣為網壇新星的鲁德(Casper Ruud)，另外一組則是埃文斯(Dan Evans)對陣西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。「我都不知該說些什麼。」贏得職業生涯代表作後，盧布列夫坦承很難想像前輩納達爾的處境。

「我知道他是紅土上最好球員，每場得面臨沉重無比壓力。我想對他來說，每次都非常艱難。我對他在這種情況下的表現深感震驚，這也是成為傳奇的原因。」盧布列夫賽後說道。接下來的四強賽將沒有三大球王的對決，可看性相對少了點，不過蒙地卡羅大師賽只算是法網熱身賽之一，相信在之後的法網中球王們能找回身手。

(中時新聞網)