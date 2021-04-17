對於日本政府要將福島的核汙水排入太平洋，《UN News》本周引述3位具名的聯合國人權專家表示對日本政府「非常失望」，他們指出「100萬公噸的汙水恐會對日本與其鄰國人民帶來高度的健康風險。」這3人分別是聯合國人權理事會的毒物與人權獨立報告員（日人稱為特別報告者）Marcos Orellana、糧食與權利報告員Michael Fakhri，人權與環境報告員David Boyd。

專家指出核廢水含有碳14（放射性碳）以及具放射性的同位素，流到太平洋可能同時危害人類與地球。日本政府對此表示那些廢水已被淨化過，但專家質疑大部分在福島第一核電廠的廢水，其核輻射物沒有完全被清除乾淨，因為「日方使用的技術不足以清除碳14和氚（氫的同位素之一，具放射性），廢水也沒有淨化到要求的標準。」

「我們在此提醒日本排放廢水可能對鄰國與海洋造成的危害，他們在國際上有義務防止這些事。」環團人士批評日方的決定格外令人失望，主要是因為日方不願去尋找可用的替代方案。

日方保證廢水裡的氚含量非常少，不會傷及人體健康。美媒《CNBC》引述伊利諾州大學工程學教授Brent Heuser的看法，他相信日本已經清除了廢水裡的有害物質，只剩下少量的氚，「微量氚對人體的影響可以忽略，對環境的危害更是零。」話雖如此，專家仍擔憂日方低估了氚的危害，當這些同位素無可避免地進入食物鏈底層，對生態的衝擊可能超過100年。

(中時新聞網)