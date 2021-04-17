中國外交部副部長樂玉成16日接受美聯社專訪表示，北京不太可能在美國總統拜登下周召開的氣候變化峰會上做出任何新的承諾。他認為，美國「過於強調中美關係當中的對抗與競爭，對合作輕描淡寫」。據中國外交部網站消息，樂玉成還就中美關係、中國外交政策、氣候變化、涉疆、涉港、台灣、南海等問題闡述中方立場，並對抹黑中國的不實論調予以有力批駁。

美聯社報導，樂玉成在專訪中，談到了中方氣候承諾的日程表問題，認為「要求小學生（指中國）與中學生（美國等發達國家）同時畢業，是揠苗助長」。樂玉成還對美國「過於強調中美關係當中的對抗與競爭，對合作輕描淡寫」。他指出，中方不是很認同美國對中國的角色定義，就算是競爭不可避免，也應「是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭」。

樂玉成說，北京不太可能在美國總統拜登下周召開的氣候變化峰會上做出任何新的承諾。美國的中國問題專家認為，如果中國不做新的承諾，那與中國談氣候變化就毫無意義了。

樂玉成在受訪時稱，美國目前的對華政策似乎在強調對抗，刻意淡化兩國間的合作。「這樣的做法，我必須說太消極了。」

樂玉成認為，美國的對華政策缺乏「進取精神」，在拜登總統目前努力處理美國新冠病毒疫情和經濟問題中，中國可以是美國的合作夥伴。他說，很難想像，如果沒有一個「合作和健康」的中美關係，美國如何解決這兩項至關重要的問題。

針對下周由美國總統拜登召集、包括中國和俄羅斯在內的40國領導人參加的氣候變化峰會，樂玉成表示，中國不太可能在下周召開的氣候變化會議上做出任何新的承諾。

美國之音報導，樂玉成做出這一表述的時機，正值拜登的氣候變化特使凱瑞訪問上海，與中國對口官員就氣候變化問題舉行閉門會議的第二天。

樂玉成對美聯社說：「對於一個擁有14億人口的大國來說，這些目標不容易實現。一些國家要求中國在氣候變化問題上採取更多的努力。恐怕這不是很現實。」

樂玉成指出，中國將在下周的氣候變化峰會上傳達出一個「積極的信號」；中國是在積極主動地應對氣候變化，而不是因為其它國家要求它這樣做。關於習近平是否會參加峰會，他說，「中方正在積極研究此事」。

(中時 )