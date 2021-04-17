台鐵太魯閣號發生重大事故後，許多聲音呼籲台鐵必須組織改革，其中以「公司化」的聲浪最高。（圖／本報系資料照）

台鐵在3年內發生2次重大事故，引發外界對安全管理文化有許多質疑，其中「台鐵公司化」更成為熱門討論議題。對此，經常針砭時事的醫師沈政男昨(16日)在臉書分析，「台鐵公司化很可能淪為一場空」，因他認為如果總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都沒同意，即使新的交通部長要做台鐵公司化，也是沒辦法，而現在看起來就是如此。

沈政男15日在臉書的貼文提到，交通部政務次長王國材看來就會接任交通部長，這當然是浪費了一個栽培政治明星的位置，卻是對國家比較好，問題是蘇貞昌有想要改革台鐵嗎？你看民調就知道，大家對太魯閣號事故的究責就只到請辭下台的交通部長林佳龍，這就是蘇這陣子老神在在的原因。

沈政男更拋出疑問，蔡講了那麼多改革台鐵，有沒有講出「公司化」三個字？如果蔡蘇都沒同意，未來王國材即使要做台鐵公司化，也是沒辦法，現在看起來就是如此，顯然蔡政府會拿出一堆眼花撩亂的台鐵改革花樣，但就是不會有「公司化」這一項，因為見好就收，看起來太魯閣號事故的政治效應，在林佳龍下台後不至於繼續延燒了。

另外，關於台鐵改革，蔡英文7日在民進步中常會前曾發表談話，她提到改革台鐵，勢在必行，目前最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題、要努力解決台鐵長期虧損的財務、朝向永續經營。她強調，過去推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑。但是，請大家不必懷疑政府改革的決心。這五年來政府的施政，許多改革成果一一展現，證明了我們從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題。

(中時新聞網)