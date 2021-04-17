凱迪拉克放北市停車場積滿灰塵，9千人看傻直呼不開送我。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網友在台北市府停車場發現一輛美國豪華汽車凱迪拉克（Cadillac），只見這輛車疑似被車主遺忘了，車身上面積滿厚厚一層灰塵，還被路過民眾當留言版使用，甚至有人開玩笑說「車主不開真可以考慮送我」，吸引近9000多人朝聖按讚，也有網友算出驚人的高額停車費，若有買優惠全日票，1年要40800元；若沒有1年則要10萬9500元。

一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見一輛凱迪拉克停在台北市府停車場的地下一樓，疑停放許久都沒開，因此車身積滿的厚厚的灰塵，而長長的車頭更直接被拿來當留言板，不少經過的民眾寫下「你好」、「咩噗」、「不開送我」、「新年快樂」等，讓原PO忍不住笑說：「大哥，你好像很久沒來開了…」。

照片吸引近9千人狂讚，許多網友看到這輛豪車就這樣被閒置、積灰塵，便向車主喊話說「這台車不開真的可以考慮送我」，讓網友們看了忍不住吐槽道，送了也養不起啦！這台車年繳稅金要6萬，加油一公升跑不到10公里，是個吃油怪獸，「送你也不一定養的起，油錢像喝水一樣」、「想要這台車的人，確定都養的起這台車嗎？」

另有眼尖網友發現，民眾在車身上的留言又積上了灰塵，擺放時間應該不短，便開玩笑說，會不會到最後變成都市傳說？這輛凱迪拉克直接變成歷史文物，每年車身上都會寫滿流行梗，但車主卻始終沒有出現。

而原PO也在留言處分享，台北市府停車場一天的上限是300元，如果停一年都沒有開走，停車費就要10萬9500元，實在是很可觀；但根據台北市府網站的資訊顯示，如果有申請該停車場的全日優惠月票，每月要3400元，等於停一年要40800元。但多數網友認為，車主可以負擔得起凱迪拉克的稅金，想必停車費也只是小菜一碟。

(中時新聞網)