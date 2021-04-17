法務部16日公布新檢察長人事案，因處理台鐵太魯閣號事故備受關注的花檢檢察長俞秀端，將調任彰化地檢署檢察長，受到矚目。國民黨立委鄭正鈐質疑，在這個「時機點」，把親自上第一線辦案的檢察長越級調升，不僅會讓家屬與受害者觀感不佳，更會讓民眾懷疑內情不單純，對蔡政府的不信任日益加深。

鄭正鈐昨日（16）在臉書發文表示，太魯閣號事故還在偵查中，花蓮地檢署檢察長俞秀端卻將於下月調任彰化地檢署，偵查還沒終結，法務部「陣前換將」，即便法務部長蔡清祥說「俞秀端表現優異，因此將她越級調升」，但在這個時機點，把親自跳下第一線辦案的檢察長「越級調升」，也讓民眾懷疑是否「內情不單純」？這即使是好事，但「時間點不對」，這件事難免會讓民眾質疑內有文章。

鄭正鈐強調，俞秀端在太魯閣號事故偵查中，「鋼鐵女檢長」的形象屢獲肯定，也獲得罹難者家屬及受害者的信任，偵查之中突然把檢察長換人，法務部有在乎家屬與受害的感受嗎？俞調任消息一出，民眾在網路的留言迅速炸鍋，許多民眾恐認為「此地無銀三百兩」、「有什麼真相怕被查出來？」民眾的種種懷疑，除了時機點過於敏感之外，更多的是對於蔡政府的不信任所致。

不僅如此，鄭正鈐更質疑，一般而言有重大案件，不論院檢，為了避免案件的心證無法延續，司法官多會被限制調動。然而太魯閣號事故如此重大傷亡的案件，法務部此次調動，何以未入辦案連續的考慮？難道不能讓案件偵查告一段落，再行調任？為何非要在此時把辦案中表現優異的檢察長調走？這麼大的事件，選在這個時候調任，也難怪民眾會有許多的聯想，法務部此舉，讓民眾與蔡政府之間的信賴關係上，又畫上了一刀。

蘇貞昌漠視台鐵報告免下台？ 洪孟楷嗆：為官不要厚顏無恥！

(中時新聞網)