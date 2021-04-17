一名自稱26歲、在台北土生土長的網友，研究所畢業後，毅然決定回老家雲林發展，選擇虎尾定居，結果5大優點讓他直呼「這個決定做對了！」他把理由分享至網路上，獲得網友熱烈討論，尤其台北網友，紛紛留言說要開始研究「南遷」。

原PO在PTT表示，他研究所畢業後，有感台北市生活不容易，「想起小時候常回雲林阿公家，是不是能在中南部溫暖的地方待待看，沒想到一待就喜歡上這裡，決定落地生根！」

選擇落腳虎尾，原PO大推5大優點：房價CP值高、教育資源佳、物價低、薪水夠用、生活機能便利。他舉例，回鄉考公職，薪水一個月5萬元就很夠用；生活上，「到處都是停車位」，該有的量販店、超商也都沒少。

另外在虎尾，「花700萬買新大樓就很豪華」；當地人愛透天厝，「差不多1200萬入手豪宅等級」。教育資源方面，原PO指出，不少都市家庭看準繁星計劃，為了孩子遷戶口跑到鄉下就讀。

最後是醫療，他坦言資源確實不如台北，但當地有3間大醫院（台大、慈濟），其實不會差太多，甚至因為人口較少，掛號看病都不太需要排隊。

(中時新聞網)