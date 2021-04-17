陳嘉樺（Ella）在主演的電影《聽見歌 再唱》挑女主角大樑飾演嚴肅的音樂老師黃韻芬，還要替劇中的合唱團彈琴伴奏！POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈看過電影後很受感動，在專訪時忍不住對Ella說「很少看你彈琴」，沒想到Ella神回應「『談情』當然不能跟你講！因為我們偶像歌手不能把戀情曝光」，大玩綜藝梗之後才說「我都偷偷練啦」！

《聽見歌 再唱》取材以真人真事啟發，電影男女主角馬志翔、陳嘉樺與導演楊智麟接受吳怡霈專訪，拍攝期間，馬志翔倒不擔心與小朋友對戲，曾經有經驗的他，相較起來還是如何拿捏自己角色的分寸比較困難；至於和Ella合作的過程？馬志翔則妙喻「她是校長中的校長！」直指現場的大魔王非Ella莫屬。導演楊智麟則認為馬志翔和Ella分別以互動和講理方式協助他面對現場素人演員的調度，堪稱最佳幫手。由於Ella在拍攝過程時都保持著「黃韻芬」的狀態，導致劇中的小演員們只能找他互動，就連小演員們的父母有時也忍不住想與Ella一親芳澤，馬志翔也忍不住抱怨，「我都幫妳擋了好幾次」。

談到拍戲過程，Ella有感而發「演員很像乩童，你要把自己靈魂抽離，讓另一個人上你的身」，馬志翔則表示「她好我就好」。通常要提醒對手須將狀態調整進角色時的方式「很難拿捏」，所幸Ella夠聰明一點就通，讓馬志翔只要輕聲暗示「欸，妳腳太開，變成Ella了」對方就能接到球，吳怡霈聽完大笑並對Ella表示，「那我現在確定妳已經下戲了」。

(中時 )