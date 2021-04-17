【愛傳媒陳玲玲專欄】等王家衛的作品等了很久了！

他的第一部電視劇《繁花》的劇集準備了足足6年作資料搜集，已正式開拍。《一代宗師》從籌備到拍攝、上映轉眼八個年頭，王家衛輕易破了自己5年拍攝《2046》的最慢紀錄！這次也不例外！

劇集改編上海作家金宇澄的同名小說，背景設為90年代的上海，以胡歌飾演男主角阿寶，以他成功與失敗的傳奇經歷看上海的轉變。

王家衛透露，《繁花》將會是《花樣年華》「精神上的續集」。

這部電視劇為經典電影《花樣年華》、《2046》的第三部曲，雖然內容並非相關，但同樣是王家衛式的舊上海情意結。

有一種電影叫王家衛！王家衛的電影作品中，旗袍的美感的詮釋，中國武俠境界美的追求，把憂傷拍得精緻，把孤寂抹上了瑰麗，電影銀幕彷佛飄出了時代的味道⋯⋯王家衛就是傳奇，也是經典。

他獨特的詩意影像，夢幻與疏離的慢鏡頭，完美的場面調度，極為精簡的語彙和無可救藥的浪漫主義！

《花樣年華》拍出了中年人自制又含蓄的感情。一切欲說還羞的情感，如一張泛黄的老唱盤，在歲月的留聲機會中靜靜旋轉。《重慶森林》表達了都市中男女的漂泊，難以言喻的孤獨，展現了現代人迷茫徬徨，渴望被愛又害怕被傷害。

《春光乍洩》談的是一種懷念，也註定是種遺憾。記得那句旁白「黎耀輝，不如我們重頭來過。」台詞在王家衛電影里佔了極大比重，它和色調，鏡頭語言與配樂構成了一個屬於王家衛的電影世界。

《重慶森林》我們最接近的時候，我跟她之間的距離只有0.01公分，57個小時之後，我愛上了這個女人。我和她最接近的時候，我們之間的距離只有0.01公分，我對她一無所知，六個鍾頭之後，她喜歡了另一個男人。

《春光乍洩》一直以為我跟何寶榮不一樣，原來寂寞的時候，所有的人都一樣。《2046》其實愛情是有時間性的，認識得太早或太晚都是不行的，如果我在另一個時間或空間認識她，這個結局也許會不一樣。

《花樣年華》我從來沒有想到原來婚姻是這麼復雜，還以為一個人做的好就行了，可是兩個人在一起，單是自己做的好是不夠的。《一代宗師》世間所有的相遇，都是久别重逢。

《東邪西毒》多年之後，我有個綽號叫西毒，任何人都可以變得狠毒，只要你嘗試過什麼叫做嫉妒。人最大的煩惱，就是記性太好。如果什麼都可以忘掉，以後的每一天將會是一個新的開始。

很多人說，看著王家衛的電影，就能想起那個城市最美好的時光，可能是香港，可能是台北，也可能是上海。

愛過的影片竟然有那麼多出自王家衛之手。期待他的新作品《繁花》！

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖。

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(中時新聞網)