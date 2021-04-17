【愛傳媒黃文博專欄】近幾年，但凡在網路發聲指責政府的人，總要自嘲：「準備遭網軍出征⋯⋯」，或引來好友留言提醒：「小心，網軍要殺進去了」。

怎麼了？台灣不是自詡言論自由嗎？政府怎麼能花人民的錢養網軍跟人民的言論自由對幹呢？

民主國家的政府，理所當然受全民監督，為防堵政府濫權妄為，監督的力道寧重勿輕，包括民代、媒體、人民，理論上，構成民主制度的第一道免疫系統，第二道才是司法監察。

但實際上，台灣民主現況，治權日益擴張，民代與媒體在膨脹的治權陰影籠罩下，期望他們履行免疫天職，近乎緣木求魚。

此時，同為第一道免疫系統的人民，當然有責任要站在執政者的對立面，假定政府會做壞事，睜大眼睛盯住政客，攥緊拳頭指向政府。

缺乏監督的政府，可以明目張膽地幹壞事，被揭發壞事後可以巧言狡辯，可以輕騎過關，可以故技重施。

著名的數據分析家Cathy ONeil 針對劍橋分析事件，一針見血地說：「它們（指FB,Google）做壞事的潛力是驚人的」。哈！Cathy如果有機會好好分析台灣執政黨，恐怕會說：「它們做壞事的潛力是駭人聽聞的」。

奧地利政治經濟學家熊彼得（Schumpeter）在菁英民主理論中主張：「無論人民參與民主的程度有多少，政治權力始終都在菁英階層中轉讓」。

我雖然沒有像他那樣悲觀，然而，試著把他對菁英獨占政治權力的的主張，套用在台灣貧弱監督的政治現實，我可以這麼說：「因為人民監督的力道薄弱，國家資源始終在統治階級手中玩弄」。如果熊彼得看得到台灣的現況，應該會對民主制度更加失望吧！

只剩下一口氣的台灣民主免疫系統，具體呈現在其實已經備受限制的網路言論場域。

網友發文也好，做圖也好，分享也好，讚聲也好，不滿也好，抱怨也好，發洩也好，控訴也好，幾乎承擔了民代摘奸發伏的角色，幾乎攬下了媒體揭罪懲惡的功能，讓政客在幹壞事時，有所顧忌，讓政府在出壞心時，知所節制。

台灣民主第一道免疫系統之怯懦，舉世無雙。民代，真該知恥。媒體，真該慚愧。在燃燒民主價值的熊熊烈火中，人民在網路社群的發言是僅存的滅火活水。在掠奪國家資源的屠宰場上，人民在自媒體的表意是僅有的一聲警鐘。

如今，僅存的活水、僅有的警鐘，正遭到政府指揮的網軍追瞄、鎖定、撲殺。遇事，枱面上發言人出來應對，私底下發動網軍吹灶起火帶風向，明的是民眾在社群發言，暗的是網軍在推波助瀾，壓制異議，圍堵異己。

荒唐的是，政府養網軍的錢，竟然都是人民納稅錢。用人民的錢，打人民的臉，徹底違背民主的託付與信賴原則，實在太荒唐了！

荒誕的是，政府不但不俯聽民意，謙虛受教，還發動網軍霸凌人民，一副封建時代帝王官家教訓百姓的嘴臉，實在太荒誕了！

荒謬的是，政府預算科目有聘用網軍這一項嗎？依採購法，政府執行媒體宣傳需標明「XX部門廣告」等字樣，網軍發帖回文有依照採購法標明「XX部門網軍敬上」嗎？

每每遭質疑非法，政府動輒一句「一切依法行事」，輕浮掠過，反正立院過半優勢，在野黨民代奈我何？反正媒體視而未見，人民能怎樣？實在太荒謬了！

以前，我們認為滑頭的政府會逃避監督，閃躲推諉，吱唔應付，已經夠讓人咬牙切齒。誰料得到，現在的政府根本不屑逃避監督，而是正面對幹，摧毀監督者。

理應受人民監督的政府，搭上網路，擅用公務預算，善用暗黑攻擊力量，反過來倒打不聽話的人民，開創了罕例，重創了民主，也歪曲了人民與政府之間的關係。

關於人民vs政府，亞里斯多德說像廚師與食客，杜威（John Dewey）說像鞋匠與穿鞋人，孫中山說像司機與乘客。三位的比喻有共通之處：政府為服務人民而存在。

如果食客對餐點發表惡評，廚師反過來高分貝砲轟食客挑剔難搞，這廚師的執業紀律不及格。

如果穿鞋人抱怨鞋子咬腳，鞋匠反唇相譏穿鞋人的腳長歪掉，這鞋匠的服務精神不及格。如果乘客反映車內充滿菸臭味，司機反咬一口說乘客有狐臭，這司機的職業道德不及格。

人民vs政府的關係，本來就是人民攻、政府守，人民以被服務者的立場監督、挑戰、看緊政府，居於攻擊位置。

政府則以公僕角色，謹守服務精神，居於防守位置。這是民主倫常，是民有、民治、民享的具體表現，豈可乾坤顛倒，攻守錯位，政府變成攻擊方，而人民成為被狙擊的獵物。

人民對政府指指點點，本為民主常態，官員有則改之，無則戒慎。現在的政府，好話聽不過癮，諍言聽不入耳，不但要打造一言堂，還想得寸進尺，要興建美言堂，用網軍撲殺說難聽話的人民，其影響之烈，已非寒蟬效應足以形容。這款政府，絕對不及格。

上世紀盛行於東歐國家的的秘密警察，在西方國家無孔不入的情治細胞，或台灣戒嚴時代的警備總部，這些寄生政府組織的私法單位，是當權者用來侵害人權、鞏固政權的鷹爪走狗，早該被掃進歷史焚化爐。

誰能想到，焚化爐燒得掉形體，卻毀不掉陰靈，私法單位的陰靈以網軍形式復辟，遭政府利用，威嚇網路言論自由。

美國總統羅斯福1941年的國情咨文演講，提及人民享有四大自由：1.言論的自由 2.宗教的自由 3.免於匱乏的自由 4.免於恐懼的自由。在台灣，我們要爭取第五大自由：人民應有免於遭網軍圍剿的自由。

持平而論，網軍是網路衍生的應用型態，有效提升傳播效率與預算效益。它的存在，有商業及傳播上的重要意義，大眾既不必視之為洪水猛獸，更無需妖魔化它。

網軍用於商業行銷，用於NGO組織推廣，甚至用於政黨選舉，十分正常，唯獨政府機構不該援引操作。即使官員自掏腰包運用，亦屬違背民主精神，違背人民付託，違背治權節制原則，何況動支人民納稅錢！

其實，各級政府不當操作網軍，絕對會令民眾對網軍一詞產生莫名的惡感與無端的恐懼。民眾提及網軍二字，多半皺眉撇嘴又搖頭，網軍賺了公家的錢，卻挫傷了行業形象，政府用之適足以害之。

商業競爭、NGO組織競爭、政黨競爭，視異己如敵人，以包括網路在內的多種營銷手法互相攻防，優勝劣敗，殊為合理。然而，很難想像政府視有異見的人民為仇敵，必剿之而後快，不可思議，無法接受。

政府機關可以合法地在公共事務領域聘僱專人，或依採購法對外廣宣，統稱為政府化妝師。

當政府認為化妝師的擦脂抹粉，不足以令萬民臣服，不足以報喜不報憂，不足以耳聽八方皆頌聲，要開外掛搞升級，讓化妝師變成裝甲師，借助網路操作輾壓人民，請問，跟1989年開進北京長安街鎮壓人民的的裝甲車有何不同？

為讓人民有免於遭網軍圍剿的自由，應立即在各級政府展開肅清，禁止以各種型式運用網軍！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)