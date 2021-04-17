【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌躲了媒體11天，4月16日終於千呼萬喚始出來，肯接受媒體訪問，但對於媒體問他在太魯閣案應該負的責任，依舊不敢回答，隻字未提。

他還把自己比喻為打火弟兄，默默做事，辛勞外人無法體會。這荒謬比喻，不禁讓人感覺「熟悉的蘇貞昌回來了」！這話網友都聽不下去，痛批蘇貞昌騙術簡直到了最高境界，因為他「連自己都騙！」

蘇貞昌還說他沒有神隱，這11天他很認真，開了很多會，試圖辯稱他不是在躲媒體。如果這說法可以成立，那蘇貞昌以前那麼愛透過媒體對大小事指指點點，都是因為以前都沒事幹嗎？

另外針對日本排放核廢水一事，蘇貞昌更是一反常態的軟，和他以前罵人的狠勁完全不同，真愧對蔡總統叫他「護國院長」的封號。

蘇貞昌應該是覺得太魯閣案的風頭過了，官位保衛戰已經成功，所以又開始幹話連連，畢竟他憋了這麼久。但是蘇貞昌，大家想要的是一個負責任的院長，「你騙得了自己，騙不了別人啊！」

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)