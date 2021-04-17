【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新聞圈傳出震撼彈！上任兩年多，在業界口碑相當良好的華視新聞部經理黃兆徽驚傳請辭。

據了解，黃兆徽已經提出了書面辭呈，不但寄給總經理莊豐嘉，也同步寄給所有新聞部同事，辭意看起來非常堅定。

在書面辭呈中，黃兆徽細數華視新聞部過去的豐碩成果，感謝總經理與同仁的支持，也表示自己本來就有生涯規劃，原本預計在任期屆滿時就要離職，沒想到公視董事改組遲遲未能完成，也影響了華視團隊的改組，因此延任至今，也有幸參與爭取華視上架52頻道的努力。

黃兆徽在書面辭呈還提到，先前已經表達過辭意，得知華視新聞資訊台的台長另有人選後，也再次表達辭意，總經理還允諾將安排出任新聞總監，不過黃兆徽思考後，一方面要陪伴父母家人，另外一方面也想投入公益志業，所以最後還是決定請辭。

黃兆徽的媒體經驗非常豐富，父親黃四川本來是將軍，後來擔任過中央廣播電台改制後的第一任總台長，跟新聞界也有淵源。黃兆徽曾任新聞記者、主播、紀錄片導演、製作人，榮獲吳舜文、卓越、扶輪公益、社會光明面等新聞大獎，榮獲2014年芝加哥影展調查報導紀錄片優勝，也曾經擔任台大新聞研究所實務教師兼任助理教授、中央廣播電台董事。

(中時新聞網)