英國女星海倫邁柯瑞（Helen McCrory）早年在《哈利波特》系列電影中飾演反派「馬份」的媽媽「水仙」一角，最後因奮力救兒逃離佛地魔的演技令人印象深刻，今(17日)卻傳來噩耗，外媒報導海倫邁柯瑞因癌症病逝，享年52歲。

海倫邁柯瑞原本是英國舞台劇演員，2007年和男星達米安路易斯（Damian Lewis）結婚，達米安路易斯曾演出電影《羅密歐與茱麗葉》、《從前，有個好萊塢》。據知，海倫邁柯瑞當年試鏡《哈利波特》系列電影時，本來被相中演出「貝拉雷斯壯」，但因海倫邁柯瑞懷了第一胎，不得不退出《哈利波特：鳳凰會的密令》電影，但在下一集《哈利波特：混血王子的背叛》海倫邁柯瑞回歸，並演出貝拉的姐姐「水仙馬份」。

海倫邁柯瑞曾與「石內卜」艾倫瑞克曼同台，如今兩人都離世。（圖／達志影像）

演完《哈利波特》系列電影後，海倫邁柯瑞回歸劇場表演與電視劇，而她跟丈夫陸續生下一女一子。今稍早，達米安路易斯在推特宣告妻子的死訊，稱讚海倫邁柯瑞像個女英雄般勇敢和癌症打了一仗，但稍早不幸在親友的陪伴下平靜地在家中過世。

海倫邁柯瑞和達米安路易斯育有一女一子。（圖／達志影像）

達米安路易斯感慨：「我們愛她，也明白人生中何其幸運能擁有她，她的存在是如此閃耀」，最後希望妻子一路好走，「謝謝妳」。而作家羅琳稍早也發文悼念：「海倫邁柯瑞過世的消息讓我悲痛不已，她是非常卓越的女演員，也是優秀的女性，她離開的太早，向她的家人，尤其是她的丈夫、孩子表達深切的哀悼，這真是太讓人心碎的消息」。

達米安路易斯發文哀悼。（圖／翻攝自推特）

作家羅琳發文哀悼。（圖／翻攝自推特）

(中時新聞網)