家外安置是兒少保護的最後一道防線，因原生家庭無法再照顧保護孩子，為了維護孩子的人權，需要有個暫時的避風港，讓受傷的孩子有家的溫暖，點亮未來的希望!

麗珠媽媽擔任寄家像是夜裡的一座燈塔，24小時日夜不歇照亮需要被照顧保護的孩子已逾32年，照顧超過50名寄養童，為了穩定孩子在寄養家庭的適應和被愛照顧，申請喘息不超過5次，如此偉大的精神相當令人敬佩。

在她擔任寄家的資深經驗裡，體會到愛是促進親子關係的潤滑劑，平時除了高度關懷陪伴孩子之外，每日還在孩子睡前給予擁抱，營造生活中被愛的儀式感，產生親子間濃厚的愛，擁抱的那一刻孩子總會露出快樂滿足的樣子，創造家的幸福與溫暖是無價的!

每位孩子成長中是不可取代的！麗珠媽媽將每位孩子當作一張白紙，不論他的成長背景如何，能針對不同孩子的特質調整教養方式，一律鼓勵孩子在寄養家庭中重新學習和生活，給孩子關愛和機會鍛鍊，予以孩子在成長道路上莫大的支持和協助。

令麗珠媽媽印象深刻的是，曾照顧過2名特殊孩子，其中1名叫小馨的寄養童有說話構音問題，麗珠媽媽積極陪伴小馨練習舔棒棒糖，訓練發音肌肉和舌頭靈活度，小馨已從說話不清晰到很清楚。而另1名叫小熊的寄養童因腦部開刀傷到視神經而不會說話。

麗珠媽媽每天陪伴他說故事及提供語言刺激的練習，持續1年後小熊已會開口說話，甚至能和他人對答如流，連原生家庭都很感激麗珠媽媽。麗珠媽媽表示，無微不至照顧這兩名孩子，都有明顯的成長進步，也是增強自己自信與成就感，助人自助的精神更是促使自己繼續擔任寄養家庭的動力。

社會大眾多到家扶中心進行捐款、志願服務來回饋社會與幫助弱勢家庭，卻很少人知道家扶中心承接市府寄養業務，呼籲大家只要年滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間即可報名加入寄養行列!一起來救援弱勢兒少!

台中市北區家扶中心將於5月22日辦理寄養家庭招募說明會，邀請您一起「打開家門 讓愛住進來」，歡迎電洽以下連絡電話一起加入服務行列。

(中時 )