台中1名人夫去年開始懷疑妻子小芳（化名）外遇，趁妻子洗澡偷使用對方手機，驚見外遇對象傳訊息說「想娶妳」、「來跟我住」等內容，讓他心碎決定跟蹤找證據，他還發現小芳會到對方家中拿愛心早餐，2人還會牽手約會等；小芳在法庭上則辯說手機是指紋鎖，不可能被偷看，而對方只是關心她的好友而已，但法院認為2人舉止超過一般友誼，判外遇男子須賠8萬。

判決書指出，該丈夫與小芳2017年7月結婚、育有1子，去年他開始懷疑妻子與他人有不正當關係，他因此趁妻子洗澡時查看對方手機，發現對方與另1名男子「小翔」（化名）有許多親密對話，包括「快回家，不然等你老公又抓狂」、「想娶你」，而妻子也回應「我想跟你在一起久一點」、「愛你」等話。

該丈夫去年8月還發現小芳在大雨中到小翔家中，就為了拿對方為她準備的愛心早餐，之後2人還一起搭賓士車出遊，出遊過程中小芳還會勾對方的手、並肩同行，全被丈夫跟蹤拍下；事後丈夫以此告上法院，控告小翔侵害配偶權，求償精神損失80萬元。

小芳在法庭上稱她與小翔的對話是窮極無聊時的內容，並非真心，且質疑丈夫偷看手機的行為，她說手機是指紋鎖，不可能遭人私下偷看內容，還說丈夫經常對她家暴，小翔只是關心她，才會為她準備早餐、陪伴出遊散心；法院認為出遊牽手、提供早餐等舉止不像一般普通朋友社交往來，最後判小翔須賠償8萬元。

(中時新聞網)