「搖滾台中」是搖滾樂迷每年超期待的重要音樂盛事.。（台中市政府提供）

2020搖滾台中邀請國內知名樂團I_Mean_Us.。（台中市政府提供）

台中市政府新聞局主辦的「搖滾台中」音樂祭，是搖滾樂迷每年超期待的重要音樂盛事，目前正緊鑼密鼓籌備中，為振興受疫情影響的音樂產業，今年特別舉辦暖身活動「原創音樂大賽」，全國各縣市音樂創作團體皆可參加；初賽徵件自即日起至5月14日中午12時止，總獎金高達50萬元，歡迎踴躍報名。

新聞局長黃國瑋表示，為推廣流行音樂產業、扶植原創音樂，今年特別舉辦原創音樂大賽，盼鼓勵更多音樂才子投入音樂創作，提升搖滾能量。台中有許多優秀的音樂人才，透過政府舉辦活動，盼提供他們展現舞台，發表創作歌曲，讓更多人聽見他們的音樂才華。

黃國瑋指出，初賽採線上舉辦，參加者須具中華民國國籍，報名曲風未設限，但須以原創歌曲完整演出25分鐘，為扶植在地樂團，將保留30％台中保障名額進入複賽；而複賽及決賽則採現場演唱，最終將選出金獎、銀獎、銅獎及佳作，詳情可上「搖滾台中」臉書粉絲專頁查詢（https：／／www.facebook.com／RockInTaichungMusicFestival／），或至「搖滾台中原創音樂大賽」網站報名（https：／／www.inliveroad.net／？QXAxMDNfMDMxMzFhNTAxM2Y2ZDc0＆nId=73）。

(中時 )