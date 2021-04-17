32歲的小吳，國立大學畢業後直接進入職場，在外商公司擔任經理，年收入突破100萬元，但已有穩定交往多年女友的他，還在猶豫該不該進入下一個人生階段，「如果只問我有沒有打算生小孩，我的答案是有；但我還不確定自己的能力，夠不夠讓孩子得到像我一樣的成長環境和教育資源。」

不到四成敢生

經濟壓力大 年收百萬變門檻

根據《今周刊》與家庭計劃協會協力執行的「2021台灣生育意願大調查」，僅33％的15到49歲育齡民眾，未來打算生（再生）小孩，女性生育意願更僅27.3％；若將範圍縮小為39歲以下年輕人，打算生小孩比率也不及4成（39.6％）。

不打算生小孩的民眾當中，有53％將「經濟壓力」視為理由，比率高居所有選項之首。其他有超過10％受訪者選填的理由依序為「尚未結婚」、「已過了理想生育年齡」、「擔心教養問題」、「孩子數已經足夠不需要再生」、「照顧小孩太累」、「對國家社會前景感到悲觀」。

高房價，是年輕世代經濟壓力的重要來源。在調查中，37.7％民眾表示曾因買房而考慮晚婚，36.9％曾因買房而考慮不生或少生小孩。進一步交叉分析後發現，回答「打算生（再生）小孩」的受訪者中，有51.3％因買房而晚婚、41.9％因買房而考慮不生或少生。

為何擔心「養不起」？

高房價、生育配套不足 皆是因素

眼見新生兒數量逐年下滑，中央與地方政府推出包括生育獎勵（出生發放一筆現金）、育兒津貼、托育補助、育嬰假、育嬰留職停薪津貼（勞保投保薪資6成，可領6個月，可與育兒津貼合併領取）、幼兒園學費減免等鼓勵政策。這些措施能否有效扭轉年輕人擔心「養不起」而「不想生」的心理狀態？

調查顯示，幼兒園學費減免至每月1500元到3500元之間，效果最好，有近6成受訪者表示因此增加生育意願，緊追在後的，是6個月育嬰留職停薪津貼合併育兒津貼（58％），育嬰留職停薪津貼（56％）、托育補助（54％），也能提高半數以上受訪者的生育意願；育嬰假（48％）、育兒津貼（47％）及生育獎勵（40％），民眾的反應較不顯著。

法國、德國、瑞典等歐陸國家與鄰近的日本，都將提高公共托育供給量，視為重要的鼓勵生育政策。根據《今周刊》調查，台灣年輕世代同樣迫切期待「增設價格合理、有品質的公共托育，免除家長苦等抽籤結果」，有52.4％受訪者希望政府能落實此目標，29歲以下年輕人更高達六成；北部民眾對公共托育的需求又高於其他地區。

除了增加公共托育名額，也有相當比率受訪者期待政府增加「定期給付」的補助額度，或延長補助時間，以降低育兒壓力。近五成民眾期待育兒津貼調高至每月5000元（行政院已宣示將在2022年8月達成）；40％希望子女滿18歲以前，政府根據家庭收入按月給付育兒補貼；35％盼望育兒津貼的領取期限能延長至孩子滿5歲。

有37％受訪民眾希望台灣能效法瑞典，給予育有子女的勞工更有彈性的工時，將現行以半年為單位的育嬰假，改為以天為計算單位，並允許選擇全職、半天、4分之1或8分之1工時，以兼顧育兒需求。值得一提的是，生育意願最強的年收入百萬元以上單身者，有33％希望目前只到下午4點的公托收托時間能適度延長。

先有錢還是先有小孩？

家庭年收入與生育意願呈「正相關」

有生育經驗的受訪者當中，有近4分之3（73.7％）在有了小孩以後，感到更幸福了；29歲以下受訪者有81.1％感到更幸福，比率明顯高於30到49歲（73％）。

家庭年所得不僅與生育意願高度相關，也直接影響生育之後的幸福感。年收入兩百萬元以上的家庭，有80％有了小孩以後覺得更幸福；年收入50萬元以下的，只有61％感到幸福。另一項有趣的發現是，不曾結婚卻有生育經驗的受訪者樣本數雖然不多，但認為更幸福的比率高達88.5％，遠高於結婚生子受訪者的72.8％。

這項生育意願調查，形同一張清晰的鼓勵生育政策藍圖，政府若想讓生育率回穩，須從根本緩解育齡民眾的經濟壓力，若能有效提升所得，一切補貼都將事半功倍；如果所得一時之間難以提高，則可以藉提供充裕公共托育、鼓勵企業建構更友善的職場環境，以降低民眾對子女教養的焦慮，更能安心生育。

找出讓年輕人怦然心動的生育政策 詳見第1269期《今周刊》。

1269期《今周刊》

(中時新聞網)