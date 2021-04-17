【時報-台北電】投資人將強勁的經濟數據和銀行財報視為美國復甦動能持續轉強的信號，周五美股三大指數同步上漲，標普500指數和道瓊工業指數再創歷史收盤新高。

周五收盤，道瓊工業指數漲164.68點或0.48%，為34,200.67點。

標普500指數收漲15.05點或0.36%，為4,185.47點。

那斯達克指數漲13.58點或0.1%，收在14,052.34點，較2月12日創下的歷史收盤高點僅不到1%。

標普500指數11大類股僅科技股和能源股收黑。受油價走低拖累，能源股下跌0.9%。科技股指數繼前一日創下歷史收盤高點後，今日微跌0.03%。

標普500指數和道指數連續第4周上漲。標普500指數本周以來三度改寫歷史收盤新高，道瓊指數則連續兩天創歷史收盤高點。

本周標普500指數累計上漲1.4%，道指周線漲1.2%，那指漲1.1%。

投資人對後勢表現似乎充滿信心，用來衡量市場恐慌氣氛的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）跌1.9%，創下14個月來收盤新低。

DWS Group美洲交易部主管George Catrambone表示：「大家都在關注開始升息前，我們能跑多遠」。

摩根士丹利上季獲利大幅成長150%，此前其他美國大型銀行公布的首季財報亦相當強勁，進一步提振投資人對經濟迅速復甦的期望。惟摩根士丹利終場股價仍然下跌2.8%，該行表示，私募基金Archegos斷頭事件造成近10億美元損失。

摩根大通、高盛、美國銀行和富國銀行則走高，漲幅介於0.7%～3.8%。標普500金融股指數連續第二日創下歷史收盤高點。

去年帶領美股從谷底反彈的科技巨頭漲跌互見，蘋果收跌0.3%，亞馬遜、特斯拉和微軟漲幅介於0.1%～0.6%。（編輯整理：柯婉琇）

(時報資訊)