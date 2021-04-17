日本政府決定排放福島核電廠事故廢水，引發鄰國反彈。圖為日本福島核電廠儲水槽。（路透）

日本決議2年後要將福島核廢水稀釋後排入海中，引起周圍國家反彈，其中我駐日大使謝長廷指稱，台灣的三座核能發電廠的核廢水也是排放入海。對此，國民黨高雄市議員李雅靜接受港媒訪問時批，兩者完全不能相提並論，台灣在面對重大議題或政策時，「只要遇到美國、日本，雙膝就先屈了」、「彷彿變成美日的資源回收場」。

關於日本決定將福島電廠核廢水放流大海，駐日代表謝長廷日前在臉書發文，指台灣原子能委員會承認核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，但排放前有稀釋到符合國際標準，認為國民黨反核廢水排放的態度，很難義正詞嚴。

對此，在中山大學環境工程研究所攻讀博士學位的議員李雅靜接受《中評社》訪問時表示，一個是核熱能冷卻水、但另一個是核汙染廢水，兩者完全不能相提並論，謝代表的發言明顯有失格調，難怪被網友諷「助日代表」，台灣在面對重大議題或政策時，只要遇到美國、日本，雙膝就先屈了，包括美國萊豬、日本核災區食品等，台灣彷彿變成美日的資源回收場，一點尊嚴都沒有。

另外，李雅靜也酸，日本的核汙水如果真像日本政府宣稱如此潔淨，那又何須外排至大海之中，可留在日本循環再利用？她批日方這種言論無法說服其他人。

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(中時新聞網)