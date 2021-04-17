新北市中和區一名外型姣好的越籍陳姓女子，嫁來台灣後因為丈夫好吃懶做，為了照顧年幼孩子與負起家庭經濟，被迫挺著34D雪乳，下海出賣靈肉，在知名論壇PO出多張嫵媚勾人美照，張貼賣淫訊息，吸引尋芳客上門消費，以每次1500元代價從事半套性交易，2個月來共榨乾420人進帳63萬，最近因為疫情本想收山，卻遭轄區警方喬裝成嫖客查緝逮捕，被依妨害風化予以裁處。

據了解，陳女雖然已經41歲，但面貌與身材都保持不錯，嫁來台灣後由於丈夫不工作，家中又有幼子要養，只好扛起家裡經濟重擔，在中和南山路的巷子裡開起工作室，由於生意太好，男客進進出出頻繁，引起附近居民注意向警方檢舉，警方網路巡邏查到陳女的廣告，派員喬裝男客前往，等到陳女脫衣那刻當場將她逮捕。

男客對美魔女大讚：「無可挑剔」、「有女友FU」。（圖／翻攝自畫面）

陳女被逮後埋怨表示，因為疫情緣故生意不佳，本來想收山，沒想到卻被員警查獲，她向警方透露，起初經由朋友介紹到按摩店上班，但都要被抽成，入不敷出，才決定下海出賣靈肉，請友人幫她在網路論壇打廣告，標榜「有獨特韻味」、「滿滿誠意的讓你得到放鬆」，並張貼多張誘人美照，吸引尋芳客上門消費，男客看到廣告果然趨之若鶩。

陳女供稱，自己從事賣淫約2個月時間，每天接客約6到7人，由於服務周到，不少男客「回沖」，保守估計約接客400人，賺超過60萬元。

網路論壇可以看到不少男客對陳女留言「前幾天去捧場了，她真的好美好正！」、「完美配合度」、「技術到位！沒什麼好挑剃了」、「很有女友FU，值回票價！」、「比我想像中好！大推！讚讚！是本人！」。

(中時新聞網)