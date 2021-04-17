AI、物聯網等消費性電子產品對動態隨機存取記憶體（DRAM）需求大增，加上全球大廠逐漸退出利基型DRAM市場，對台廠無非是一大利多。

「看起來這是上升趨勢（Up-trend）的開始。」49月日法說會上，被法人問到今年記憶體市況時，全球DRAM市占率近3％的南亞科技總經理李培瑛如此表示。

無獨有偶，全球第3大DRAM廠美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也說，「需求旺盛、供給有限，讓DRAM市場嚴重供不應求、價格快速上漲，DRAM產能將會吃緊1整年。」梅羅特拉與李培瑛接連釋放樂觀訊號，顯示低迷許久的DRAM市場已然再度蓬勃。

據市調機構IC Insights統計，2018年全球DRAM廠資本支出達232億美元高峰後，接著逐年縮減，去年更只剩下151億美元、年減近兩成。這意味著，全球記憶體市場近兩年並未大幅增產，但在宅經濟、AI、5G與物聯網帶動下，DRAM需求增溫，美光預估今年DRAM產業位元需求成長率為20％。

DDR3最火紅 漲幅已逾8成

事實上，在南亞科的法說會前，各大外資就已經搶先出具報告看旺記憶體後市，尤其被歸類為利基型DRAM的DDR3，最近更是火紅。

DDR全名是「雙倍資料傳輸率」（Double Data Rate），從2000年出現的DDR1，到20年最新的DDR5規格，每一次的數字提升代表傳輸速度更快外，穩定度也有進一步提升。

目前市面上最主流的規格是DDR4，通常用於電腦、手機與伺服器。不過，令人意外的是，舊款的DDR3雖然傳輸速度較慢，但因為省電性與DDR4並無太大差異，業者短時間沒有升級需求，因此包括WiFi路由器、電視機、智慧家電等一般消費性電子產品首選仍是DDR3，這也讓DDR3意外成為漲幅最高的產品。

一位需要用到記憶體的IC設計業者就私下證實，「市場真的很缺，我在半導體產業這麼多年來，從沒見過如此奇特的現象。」而會讓DDR3出現缺口，背後原因其實是近幾年並沒有廠商增產DDR3，而是逐步轉往DDR4生產。

DDR3這波產能緊張態勢也與八吋晶圓相當類似。分析師笑著說，「當大家都往先進製程走的時候，八吋晶圓代工需求仍會緩步提升，如智慧型手機的電源管理IC需求都因5G提升，直到臨界點產能不足時，價格自然飆漲。」利基型DRAM也是類似狀況。

根據摩根大通統計，今年以來，DDR3的最高漲幅達83％；李培瑛也透露，在南亞科的產品線中，DDR3是今年第一季毛利率上修最多的產品線。

歸納DDR3產能究竟為何如此緊俏、價格上漲這麼多？主要原因有二，一是DRAM製程轉作邏輯製程，或是將DDR3產能升級至DDR4，產能已不若過去巔峰時期；二是部分產品無須採用最新製程，讓舊有製程需求持續上升。

報價利多不斷 三大廠受惠

由於晶圓代工產能極缺，去年開始，三星將部分DRAM製程轉至邏輯製程，海力士也停產幾條DDR3產線，兩大主流DRAM廠皆逐步減少產能，加上DRAM代工廠力積電也挪用記憶體製程至目前最為嚴重缺貨的邏輯製程，使得DDR3供給更顯緊張。也因此，當DRAM市場逐漸熱絡時，深耕已久的南亞科、華邦電、鈺創、晶豪科自然率先受惠。

其次，DDR3雖然屬於較舊規格、市場也不算大，但記憶體業者坦言，部分產品如機上盒、WiFi路由器考量成本，加上短時間無須升級下，採用DDR3可說是最佳選擇，這也讓市場對DDR3需求持續擴大。但供給追不上來，「去年都是看NOR Flash（編碼型快閃記憶體）在漲，誰知去年第4季開始，因WiFi 6、AIoT（人工智慧物聯網）應用帶動消費者換機潮，使得DRAM漲勢更驚人。」

集邦科技（TrendForce）認為，這波DRAM漲勢至少持續整個上半年，南亞科已將部分DDR4產能轉換回DDR3，華邦電則選擇重點發展DDR2、DDR3小容量產品，力積電也彈性因應市場變化，又將晶圓代工產能移回DRAM，「未來三大台廠都將依據毛利高低，於各產品間彈性調配產能。」

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(中時新聞網)