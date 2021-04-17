離東京奧運已剩下不到100天了，但因為新冠肺炎仍在全球肆虐，所以外界對是否該如期舉行奧運還有很多看法，而在幾天前，日本大阪和松山市也紛紛取消公路的聖火傳遞，也傳出日本政府不排除取消奧運，都讓大家對奧運期待度大大降低，而我國體委會則表示，不管奧運是否如期舉辦，中華健兒一律處於備戰狀態，希望他們心情別受外界流言影響了。

不過今天日本方傳來了最新說法，據日本共同社4/16報導，東京奧運會與殘奧組委會主席橋本聖子在16日於東京都內召開記者會，被問及東京奧運停辦的可能性時他再次否認說：「沒考慮取消，精力集中於為安心安全採取對策並實現舉辦。」他強調稱：「懷著緊張心情聽了發言。將採取『這樣就絕對穩妥的萬全安全對策，為舉辦而努力。』有關國內觀眾人數上限，她表示『將視疫情在4月內決定方向，最終的判斷需靈活應對』，預計最終決定要等到5月以後。」

關於4月下旬將公佈的彙總奧運參加者防疫措施的「規則集」第二版，橋本介紹稱「有海外媒體提出入境後希望使用公共交通工具的要求」。她表示，考慮此前要求大會相關人士入境後3天內完全隔離的合理性等，「將採取易於理解的措施」。她還透露稱，在3月的五方磋商中，國際奧委會（IOC）主席巴赫(Thomas Bach)提出「希望通過每天實施病毒檢測等增加檢測頻率」。橋本就此表示「將採取最適當的檢測體制」(文章引用自日本共同社)

(中時新聞網)