獨行俠主控東契奇（Luka Doncic）本周四對戰灰熊的絕殺令人驚嘆，當時獨行俠落後2分，只剩1.4秒發界外球。東契奇在三分線外接球之後遭到包夾，他卻整個人向前傾，以失衡狀態右手拋球，宛如變魔術投進這顆絕殺三分球！湖人球星詹姆斯（LeBron James）推文驚呼：「WOW WOW WOW!!!!! 東契奇你也太扯了吧！」

LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING! 🔥 pic.twitter.com/C6wMhjerg8 — ESPN (@espn) April 15, 2021

東契奇賽後微笑著說，他好像根本沒瞄準籃框。「老實說我不記得了，有點像跌倒和幸運，但我們收下了。」總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「最後那球真是太驚人了，在那種情況打出像藍月一樣罕見的奇蹟。」灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）感嘆他們打了半天的好球卻輸給那記神奇的絕殺。

事實上在幾天之前的「德州內戰」，東契奇在最後關頭連得4分追平，馬刺主將迪羅薩（DeMar DeRozan）卻在終場前0.5秒使出中距離後撤步跳投，一箭穿心解決了獨行俠。東契奇最後的三分球出手沒進，遭到迪羅薩反殺，獨行俠總教練卡萊爾說：「我們是還在學習的球隊，學著如何在這麼緊湊的賽程中努力撐住，這不是藉口而是真正的事實。」

Luka Doncic with some pregame Luka Magic ✨pic.twitter.com/NsnkfY1d5D — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 12, 2021

說到學習，東契奇真的就立即「有樣學樣」，只是他這球的運氣成分居多，不像迪羅薩是穩穩投進。事實上在那天開打前，東契奇就被媒體稱讚是「魔術（Luka Magic）」他在賽前練習先表演把籃球當足球踢，再從角落的板凳區直接投進三分球，這比較像是詹姆斯新電影《怪物奇兵：全新世代》會出現的鏡頭。

(中時新聞網)