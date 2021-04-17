陳姓女店員（左）成功保住72歲被「不存在的愛情」沖昏頭的詹姓老翁8萬6000多元積蓄。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區一家小7的陳姓女店員，去年6月成功阻止1名購買2萬元遊戲點數的婦人遭詐騙，近日又成功保住72歲被「不存在的愛情」沖昏頭的詹姓老翁8萬6000多元積蓄。白河警分局長陳明宏得知此事後，親自到場感謝並頒贈獎勵金，大讚女店員「超機警！」

詹姓老翁日前在網路上認識「越南女子」，原以為愛情降臨，該女子運用LINE向詹姓老翁噓寒問暖。某次向老翁誆稱需錢孔急，要求立即匯款3000元美金至指定帳戶內，老翁急忙跑至小7要匯款救急，卻不知道怎麼操作ATM，轉向小7店員求助。

陳姓女店員察覺有異，先安撫詹姓老翁情緒，並暗中急忙報警。白河派出所警員林哲弘到場，與陳姓店員取得老翁信任後，詢問其與網友的LINE對話紀錄，發現老翁果真的中了假交友之詐騙，經多方解說，被害人才恍然大悟，保住了上萬元的積蓄。

其中更難能可貴是，該名陳姓女店員平日參與白河警分局的阻詐工作，注意最新詐騙手法，並隨時關懷注意到店顧客。去年6月也主動察覺1名購買2萬元遊戲點數的婦人遭詐騙，當時也立即通報警方到場阻詐成功，也獲分局表揚。

白河警分局長陳明宏呼籲民眾近期假交友、假親人、假檢警之詐騙方式仍時有發生，民眾如接到類似詐騙電話，應保持冷靜，撥打165反詐騙電話查詢，或前往鄰近的警察機關尋求協助，以避免受騙上當。

(中時 )