長庚醫院採檢作業流程。（長庚醫院提供）

想去夏威夷的民眾有福了！夏威夷州政府近期與長庚醫院正式簽署合作備忘錄（MOU），即日起旅客只要持4家長庚醫院所開立的檢測陰性證明，即可獲得當地州政府承認，入境後免除10天隔離期。但民眾回台灣後，仍視同境外返國，必須居家檢疫14天、自主健康管理7天。

位在太平洋上的夏威夷是著名度假勝地，過去國人每年前往人數將近2.5萬人，但發生疫情後驟減只剩3500人。為挽救經濟，夏威夷州政府從疫情相對穩定的國家中，選擇符合規範的檢驗單位，建立合作關係。在外交部、衛福部協調下，選定國內3大醫療體系建立合作關係，包括長庚、馬偕及國泰。

長庚體系由台北長庚、林口長庚、嘉義長庚及高雄長庚4家醫院與夏州簽署合作備忘錄，自台灣時間4月17日零時起，年滿5歲的旅客，只要目的地為夏威夷，並持起飛前3日內由上述4家長庚醫院所開立的陰性證明，即可獲得州政府承認，入境後免除10天隔離。

長庚醫院表示，有需要的民眾可透過電話預約專線與台北長庚及高雄長庚預約，林口長庚及嘉義長庚則可利用網路掛號系統預約，預約完成後於當天攜相關文件至指定地點進行採檢。因有特定檢測報告格式要求，務必於預約時主動告知或填寫入境目的地為夏威夷，且需自行留意時限規定。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，這項合作不僅促進台夏雙邊交流，也顯示台灣的防疫成果再獲國際肯定，目前台灣直飛夏威夷的航班雖已取消，仍有助當地千餘名台僑縮短往返台夏所需時日。

夏威夷旅遊局總裁兼首席執行官約翰·德·弗里斯（John De Fries）對於這次能與我國合作感到相當高興，他表示，很高興看到台灣成為夏威夷值得信賴的測試和旅行合作夥伴，期望藉此鼓勵更多旅客通過台北至檀香山，並以安全的方式促進經濟活動。

(中時 )