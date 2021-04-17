台鐵太魯閣號事故案造成多人死傷，衛福部也成立台鐵太魯閣號重大事故賑災專戶，昨更由部長陳時中親自開記者會出席台鐵記者會，說明總計逾10億元的賑災專戶分配方式，引發外界討論。媒體人董智森直言，事件發生後民進黨就使出兩招：第一「看能不能甩鍋給國民黨」、第二「找人氣王陳時中來開專戶」，目的就是將台灣人的災難，操作成民進黨高民調的籌碼。

董智森昨日（16）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，從4月2日太魯閣號事件發生後，民進黨就使出兩大手法，第一招是「看能不能甩鍋給國民黨」，於是講說台鐵這些人都是過去國民黨的黨國餘孽，再來看跟花蓮縣政府有沒有關係，結果發現甩不掉，就趕快使出第二招。

董智森指出，現在內閣閣員中民調高的就是陳時中，至於民調最差、被罵最兇的就是交通部部長林佳龍，所以就請陳出來弄了一個募款專戶，這就是所謂的第二招。董強調，照理來說政府是不能鼓吹大家去捐款的，結果總統蔡英文竟把募款消息刊登在臉書、鼓勵大家捐款，大家看募款金額在短短幾天已超過10億，也容易會引發對高雄氣爆與普悠瑪的聯想。

對此，董智森痛批民進黨政府，不要藉著災難來做「上下其手」的事，更呼籲各界別忘了上一個災難就是台灣鳳梨（被大陸禁輸入）事件，這件事當時在台灣引起極大爭議，造成長達兩個禮拜的紛擾，但最後結果卻是蔡英文民調反升7.2個百分點，「台灣人的災難可以變成民進黨民調更高的籌碼嗎？」董直言，有時候大家可能會覺得很意外，可是操作的確是民進黨最擅長的。

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(中時新聞網)