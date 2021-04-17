台積電去年營運再創歷史新高，董事長劉德音與總裁魏哲家年薪也隨著水漲船高，都攀高至新台幣4.22億元，增加1.29億元，增幅達44%。

台積電去年受惠客戶對5奈米及7奈米技術的強勁需求，營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創歷史新高紀錄，營收達1.339兆元，稅後淨利5178.85億元，每股純益19.97元。

隨著業績成長，劉德音與魏哲家的年薪水漲船高，據台積電年報資料顯示，劉德音與魏哲家的年薪皆攀高至4.22億元，增加1.29億元，增幅達44%。

台積電多位高階主管酬金也都向上提升，歐亞業務資深副總經理何麗梅、營運資深副總經理秦永沛、研究發展資深副總經理米玉傑和資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤，與研究發展資深副總羅唯仁同列1億元以上酬金級距。

財務副總經理暨財務長黃仁昭、企業規劃組織資深副總經理王建光、歐亞業務資深副總經理侯永清、業務開發資深副總經理張曉強與法務副總經理暨法務長方淑華等人酬金則為5000萬至1億元級距。（編輯：郭無患）1100417

(中央社)